長榮、國泰世華聯名卡續約 消費5元累積1哩

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長榮航空與國泰世華銀行2016年起合作發行聯名卡，7年來發卡25萬張，卡友獨享的飛行禮遇廣受喜愛，雙方今年續約合作，推出最新的「倍速哩遇」優惠，限時消費最優5元累積1哩程，迅速引起討論。

國泰世華與長榮航空的聯名卡受到喜愛出國的民眾歡迎，7年來長榮航空聯名卡年消費金額成長1.2倍，累積刷出上百億元的機票金額。雙方今宣布再度攜手合作，以「啟程，累積豐厚人生」作為聯名卡的全新訴求，並推出最新的「倍速哩遇」優惠權益，限時推出消費最優5元累積1哩程的市場最佳累哩回饋，同時祭出超殺累哩機制，長榮官網購票搭機最優再累1哩送1哩。

本次聯名卡也瞄準高端客群，針對最頂級的極致無限卡首推「邀請制」換發高質感金屬卡面，用卡消費體驗與飛航旅遊權益同步尊榮升級。國泰世華指出，與長榮航空的聯名卡深受高消費客群喜愛，超過百名以上聯名卡友，每年刷出千萬驚人消費額。

根據Visa近日發布的最新全球消費者旅遊意向報告，預估台灣人未來2年平均將安排高達5次海外出遊。國泰世華觀察，2023年國泰世華長榮航空聯名卡友，於機票購票與海外消費表現，均大幅超越去年同期水準，甚至較2019年疫情前消費金額再高出4成，顯見卡友消費需求暢旺。

長榮航空董事長林寶水表示，即使過往3年因為疫情大幅降低民眾出國意願，但大多數持有國泰世華聯名卡的會員仍繼續使用此卡消費，就是希望能持續累積哩程。長榮也鼓勵會員多利用EVA Mileage Mall及EVA Mileage Hotel，享受更多元便利的累計及兌換方式。

國泰世華長榮航空聯名卡嶄新上市，卡友喜愛的最優10元1哩消費累哩機制再進化，即日起至年底前，限時推出出國及指定消費天天享最優5元1哩回饋，卡友出國在長榮官網購票、長榮航空機上免稅品、海外實體商店及長榮樂e購網站消費，每月享額外最高1萬哩數回饋，合計原卡消費贈哩，活動期間每人共可獲得最高8萬哩。

首次申辦國泰世華長榮航空聯名卡的新戶，核卡後60天內首刷消費達檻，樂享新戶首刷滿額最優刷5萬元送5萬哩。三重優惠哩數疊加，活動期間卡友最高可累積獲取13萬3000哩，相當於兌換1張長榮航空歐美豪華經濟艙來回機票所需哩程數。