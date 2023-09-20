故宮北院百萬之星誕生 日本夫妻攜女首次到訪

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繼今年4月29日突破疫情以來最低參觀人次41萬6836人，國立故宮博物院北部院區9月20日突破百萬參觀人次，第100萬名幸運觀眾是來自日本的小澤夫妻與女兒小澤凜凜子，故宮副院長余佩瑾也代表喜迎「故宮北院百萬之星」，致贈第100萬及前後5名幸運觀眾紀念禮品。

小澤先生表示，自己是第三次來到故宮，太太、女兒則是第一次來，對於成為「百萬之星」感到相當開心，此行最期待看到人氣國寶翠玉白菜、肉形石及仕女俑。故宮說明，7、8月適逢暑假國旅旺季，加上國際旅客穩定回流，北院7月參觀人次達13萬7895人，8月參觀人次14萬3101人，相較去年同期倍增成長。

故宮表示，目前國際旅客中仍以韓國客最多，日本客居次。故宮北院睽違3年重返百萬參觀人次，並預估全年有望突破120萬參觀人次。為持續吸引國內外觀眾造訪，故宮北院9月底至12月陸續推出「愛硯成痴」、「無界之涯—從海出發探索十六世紀東西文化交流」、「古代青銅兵器」特展。

隨著中秋連假將至，故宮亦聯手知名廠商推出哈根達斯冰淇淋月餅、大苑子荔枝玫瑰蝴蝶酥、CITY PRIMA精品咖啡等應景聯名商品，9月29日中秋節當天並且安排「玉兔燈盒DIY」活動，以及世紀當代舞團《中秋夜宴》的舞蹈表演；10月國慶連假期間，故宮北院響應「2023台北白晝之夜」，10月7日週六17：00-21：00開放免費參觀，晚間18：30有明華園子團「風神寶寶兒童劇團」演出的《我的風神寶寶與風神寶寶》。

此外，也將首度推出「來去故宮住一晚」親子夜宿活動，包含明星文物捏塑DIY、晚間點心、夜探國寶、夜宿故宮、士林在地早餐與警犬日巡故宮等，活動今日開放報名隨即秒殺。