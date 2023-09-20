永和重陽敬老活動聯合50個單位 900名長者開心燙剪髮

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新北市永和區婦女會、副議長陳鴻源服務處和曼都集團等50多個贊助單位，在永和國父紀念館聯合舉辦「幸福送暖、讓愛從頭」重陽敬老義剪、義燙、義診活動，今年邁入第21年，期間除了因疫情嚴峻而暫停1次，今年共有900位長者參加，國民黨主席朱立倫、新北市副市長朱惕之、社會局副局長許秀能、立委林德福等也到場關心，讚美婆婆媽媽剪燙過頭髮後，都變得年輕又可愛。

永和區婦女會理事長劉世琪表示，重陽敬老義剪、義燙、義診活動是永和地區的年度盛事，現場除動員曼都集團300多位髮型設計師和助理外，穀保家商也在董事長蘇玫如的帶領下，出動美髮、美容科師生一起投入，總共為900位長輩服務，其中最高齡者為百歲人瑞李忠喜，他陪太太來燙髮，自己也順便剪髮、整理儀容。

朱惕之除了感謝婦女會及所有贊助單位持續21年年來不變的愛心外，表示市府目前正進行中正橋的改建，搭起新北和台北最重要的橋梁，改建後的中正橋仍會設計保留川端橋，專供行人和自行車使用，歡迎台北人過橋來永和喝豆漿。

朱惕之說，永和地狹人稠，停車空間一直是最大的問題，感謝立委林德福協助向中央爭取永平國小地下停車場的興建，日前已順利發包；另外市府也進行高灘地的整建，完工後可以讓在場阿公阿嬤帶著孫子到河濱公園玩，實現侯友宜市長安居樂業的目標，同時將新北市的執政經驗帶到全國。