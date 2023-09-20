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遺產捐贈公益社團法人、遺產稅上看20％ 聯勸籲修正

  • 中時即時 林良齊
據現行的遺產捐贈稅法相關辦法，僅有捐贈給財團法人的遺產總額不計入遺產總額，但如聯合勸募等公益社團法人則仍要計算遺產稅。（聯合勸募提供／林良齊台北傳真）
據現行的遺產捐贈稅法相關辦法，僅有捐贈給財團法人的遺產總額不計入遺產總額，但如聯合勸募等公益社團法人則仍要計算遺產稅。（聯合勸募提供／林良齊台北傳真）

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據現行的遺產捐贈稅法相關辦法，僅有捐贈給財團法人的遺產總額不計入遺產總額，但如聯合勸募等公益社團法人則仍要計算遺產稅，如曾有長期支持聯合勸募的長者，身故後將市值1億多元的財產指定捐贈給聯勸，未料卻要繳納1366萬元的遺產稅，聯勸呼籲應盡速修正相關法規。

隨著社會趨勢改變，近年單身不婚者、頂客族越來越多，據統計，2022年50歲以上單身人口比率已達35％，據聯合勸募公布的調查指出，有30.9％的民眾欲捐贈個人遺產，其中有78％認為愛心可以化為實際的祝福遺留人間、46.6％想持續支持我定的慈善團體。

調查也發現，如果捐贈免課遺產稅，有34.4％的無意願捐贈者會改為考慮捐贈，如果課徵遺產稅，則有24.9％改變意願不捐贈，聯合勸募秘書長朱紫碧表示，目前相關法令規定僅有捐款給公益性質的財團法人才免徵遺產稅，但捐贈給如聯勸等公益性質的社團法人卻要課稅。

朱紫碧說，曾有某上櫃公司老闆因未有小孩，想要遺愛人間，打電話洽詢聯勸，說明捐贈給聯勸要課稅後便把電話掛掉，打消捐贈念頭。

聯合勸募理事長鄭信真指出，現行的《遺產及贈與稅法》的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，但公益社團法人與財團法人對社會有同等貢獻，籲相關單位應審時度勢進行相關法規修正，具體實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，也讓法規更能符合憲法平等原則。

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