更快速融入！元智應外系打造虛擬校園遊戲中學華語

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元智大學為協助外籍生熟悉校園且更快速融入華語環境，應用外語系副教授陳怡蓁與學生團隊，推出結合校園地圖的「YZU Mandarin Fit」手機App，另外也打造虛擬校園「YZU Mandaverse 元智華語宙」，讓外籍學生身歷其境認識校園，引領科技化教育的未來方向。

「YZU Mandarin Fit 元智華語快易通」由越南籍碩士生黃黎淵芳及本國籍碩士生王凱薇共同開發，陳怡蓁說，該App透過擴增實境技術，以遊戲破關方式，讓新生在校園中探索空間、熟悉各個處室所在，並配合提供華語會話教材，協助國際學生與同學和教職員工溝通。App中使用適合TOCFL Band A的詞彙列表，以協助學生準備華語能力考試。另一項特別功能是AR漢字演變，透過AR技術，學生可以探索漢字的演變和背後的文化故事，讓學習華語變得更有趣。

以元宇宙為概念建置的虛擬校園「YZU Mandaverse 元智華語宙」，由大學部邱昱哲、陳淑華、張廖家琪及戴祥恩共同研發。虛擬校園可讓外籍學生在入學前身歷其境認識學校環境，在入學後也能在虛擬空間與其他學生共同學習及合作，彷彿遊戲般的操作介面讓華語學習變得豐富有趣，提供身臨其境的互動體驗。

陳怡蓁表示，科技輔助語言學習是時下的趨勢，透過虛擬校園提供多元化的學習體驗。在這個虛擬校園中，應外系的學生展現了STEAM教育的成效，以英語專才為媒介、設計母語中文的教學，藉助科技輔助傳遞知識。結合外語專長與科技能力，使得跨文化的語言學習變得更加生動有趣。未來將在虛擬空間引入「華語聊天室」活動，提供更多互動學習機會。