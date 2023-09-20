食藥署：擬將雞蛋列食品追溯系統業者

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近期外界關注進口雞蛋安全議題，衛福部與農業部共同合作，19日起連三天前往各洗選廠進行輔導，包含效期標示、文件保存等，衛福部食藥署表示，目前未發現逾期品流入食品鏈的情形，並針對13個進口雞蛋冷鏈倉儲，針對產品標示與倉儲溫度進行稽查，本週也會將50家液蛋廠輔導完畢。

食藥署與農業部合作，由農業部提供進口雞蛋洗選業者名單，針對洗選業者執行聯合輔導，並於9月19日至9月21日一連3天，完成全數進口雞蛋洗選業者輔導，輔導重點包含有效日期標示、文件保存及倉儲管理等。

食藥署副署長林金富金（20）日說，目前沒有發現進口雞蛋逾期品流入食品鏈的情形，雖有標示不合格的情形，標示不實的案件都會依法裁處，而產品依食安法規範限期改正，還是可以回到食品鏈，這些產品不管做成液蛋或任何食品、沒有健康疑慮，消費者買到或食用到不用擔心。

林金富並表示，在今天中午前會把農業部提供的13個倉儲地點查核完畢，會看有沒有預期品，並依食安法規定分區保存、標示明確，避免流入食品鏈，目前得到都有依照時安法正確分區儲存標示；另外，也會檢查倉儲溫度是否有依規定列為冷藏攝氏0至5°C。另外，也會針對清冊上的50多家液蛋工廠，都會在本週全面輔導完畢。

另外，目前應建立食品追溯追蹤系統之食品業者，包含農產植物、菇（蕈）類及藻類製品輸入業、其他食品製造業、餐盒食品販售業及油品等，並未納入蛋品業者，如未來缺蛋問題成為常態，會研擬將雞蛋列為追蹤追溯，或把一定規模業者納入。