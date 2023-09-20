和大新墨西哥新廠 2026年估貢獻營收25億

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和大（1536）下午舉行全球佈局，紮根新墨西哥洲記者會，董事長沈國榮宣佈，和大正式啟動在美國新墨西哥州投資腳步，更象徵和大在全世界區塊鏈在地供應生產的里程碑。估2025年開始投產後，首年就貢獻營收12～13億元，至2026年達到25億元。

和大執行長沈千慈致詞時表示，沈國榮過去在業界享有「台灣齒輪王」的美譽，經由此次的投資，除代表公司將翻開新篇章，或許台灣齒輪王更可進一步成為全球齒輪王。

沈國榮指出，目前公司在北美客戶逾60％，在歷經三年新冠疫情、再加上中美貿易戰，造成區域供應鏈的變化，因此重啟思考美國投資評估。沈國榮表示，評估過程當中，考量包括亞利桑納州、德州及新墨西哥州等，但最後選定在新墨西哥州，希望幫助公司擴大北美市場布局。

沈國榮指出，新墨西哥州與墨西哥只要經過一個海關分境，運送時間也僅約10小時，至墨西哥交通相當便利，未來無論出貨北美或往墨西哥，都不是問題。

沈國榮進一步表示，此次赴新墨西哥州設廠，初期投資金額15億元，將引進新的機械設備及3.0自動化生產線，以提高生產效率，未來也會逐漸擴大當地投資及業務。預估至2026年就啟動第二期投資。

新墨西哥州州長葛麗森記者會中也說明，和大此次在新墨西哥州設立新廠，佔地共30英畝、投資金額9,900萬美元（約新台幣31.69億元），將雇用至少350名員工。並可獲得政府300萬美元（約新台幣9,603萬元）補助。

葛麗森指出，和大投資案在新墨西哥有相當重大的意義，因為新墨西哥致力於新能源交通移動以達到低排碳目標，新墨西哥州目前為全美排名第17大生產電動車充電器的州。