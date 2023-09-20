產業署攜我8家數位科技廠商 赴馬來西亞開發商機

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為協助台灣數位服務解決方案業者開發新南向國家市場，數位部產業署於18日至21日率領八間台灣數位科技廠商與資策會共赴馬來西亞，並於該期程搭配馬來西亞國家智慧展（Smart Nation Expo）展會期間辦理台灣數位產業日（Taiwan Digital Day），藉此時機行銷台灣數位品牌，並蒐集馬來西亞推動數位化現況及潛在需求，期藉此開發未來商機。

產業署說，馬來西亞國家智慧展為該國最大的5G＋ AI物聯網科技盛會，展現5G、物聯網、大數據分析、新興技術和相關應用，並展現未來智慧城市的規劃，應用領域包括建築、交通、觀光、教育、製造、能源、金融、及醫療等，展會現場也同時舉辦多場論壇及研討會，為推動新興領域合作重要的科技盛會，吸引國際重量級企業及數萬買家共襄盛舉，核心理念為數位化轉型、資訊升級，呼應馬國政府推動「2030共享繁榮新願景」計畫，發展數位轉型與工業4.0。

產業署說，為促進台馬業者深度交流，訪團於20日於吉隆坡辦理「台灣數位產業日Taiwan Digital Day」，由遠創智慧、新呈工業、康舒科技、華電聯網、騰雲科技、金箍棒物業管理、來毅數位科技、伸波通訊等8家業者，與馬來西亞十多家企業與公協會進行交流，業者領域涵蓋系統整合、智慧零售、智慧物業、智慧商務等領域。

產業署表示，馬來西亞數位經濟機構（MDEC）、馬來西亞電腦及多媒體業公會（PIKOM） 、及馬來西亞對外貿易發展機構（MATRADE）長期以來支持台灣數位及科技產業的密切互動，已有良好的互動默契並累積產業合作基礎，未來將以過往的成果為基礎，將有助於推廣台灣優質的智慧服務與應用，促進各領域的數位升級及永續發展為目標。

產業署說，數位科技扮演著關鍵角色，是各行各業創新的推手，也是實現可持續發展目標的關鍵因素。台灣擁有許多優質數位科技應用解決方案，例如： 皇輝科技的軌道通訊系統，帶領台灣廠商將MIT解決方案與技術輸出泰國及菲律賓、億鴻系統的智慧節能整體解決方案，結合了台灣及日本廠商輸出菲律賓薄荷省、及遠創智慧的ETC和ePayment整合的解決方案於泰國M6、M81高速公路成功落地。此外，雲市集平台協助超過4.4萬家企業轉型上雲，且上架方案多在臺灣進行試煉，將可延伸國內數位優勢至海外市場，並在海外落地擴散。

產業署說，將持續協助我國廠商與馬來西亞廠商合作，分享我國智慧解決方案，為雙邊產業交流開創更多機會，促進雙方合作與發掘商機，期盼透過臺馬產業合作更加密切，促進雙方經濟繁榮，讓台馬的合作朝向互惠雙贏發展。