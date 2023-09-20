前往主要內容
工商時報LOGO

台中2液蛋廠稱獲指示「進口蛋標示台灣」 農業部回應了

  • 中時即時 李柏澔
食安處查核蛋品產地標示。(取自台中市政府官網)
食安處查核蛋品產地標示。(取自台中市政府官網)

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台中市今(20)日查獲有2家液蛋製造廠，從6月起開始使用土耳其和巴西蛋製成的冷凍殺菌液蛋，而產地卻標示台灣，一直到7月底才標示來源進口國，業者稱標示台灣是農業部指示才這樣做，農業部甚至提供標示樣張供參考。農業部表示，進口蛋做成冷凍液蛋屬於實質轉型，因此製造地可標示台灣，但食藥署認為冷凍液蛋並不適用實質轉型的定義，因此7月才請加工廠調整標示。

「實質轉型」通常以原物料型態的改變來定義，例如花生進口到台灣加工為花生油，型態上從固體變為液體即實質轉型，而實質轉型後的產品，原產地依規定必須標示為台灣。

農業部次長陳駿季表示，進口蛋在製成冷凍液蛋時便符合實質轉型的定義，製造地就可以標示台灣，但後來食藥署認為冷凍液蛋可能不適用實質轉型定義，因此7月有新的通知給業者，要求標示應標為原產國，而中央畜產會委託加工的冷凍液蛋也會回到畜產會的倉庫，不會出現外流。

陳駿季說，7月以後才出去的冷凍液蛋就必須要再經過稽查，如有涉嫌違法事實就一定依法處置，實質轉型的認知因為有誤差，目前相關部會正在查證疑義，待澄清後就會對外說明，現階段必須先了解詳細情況才能知道出了什麼問題。

至於外傳畜牧司長張經緯講要調職，陳駿季僅說，自己還不是代理部長，未對以上問題回應。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 現在撿00713、00919好嗎？網路股神曝2時機更佳

  2. 9／19盤前》先進封裝引進玻璃基板 3檔PCB有戲

  3. 先別管AI了 「這10檔」大戶護盤到明年

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。