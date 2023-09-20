搶攻新南向商機 台灣醫療團受邀到越南考察

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搶攻新南向商機，由醫療機構、廠商等合計21個單位合組的「 越南醫療生技暨醫美交流考察團」，20日拜會越南Vinmec國際綜合醫院（Vinmec International Hospital）等重要醫療機構，助推台灣醫療科技在國際市場的影響力。

由台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會（MET）指導，高雄醫學大學附設中和紀念醫院、商發院等單位聯合主辦的「 越南醫療生技暨醫美交流考察團」，近日密集與越南重磅醫療學研醫機構進行交流。

考察團成員台灣光麗總經理陳湧仁表示，衛福部於2022年開展新南向醫衛合作，選擇越南、馬來西亞、印尼三國擴大為「一國雙中心」，台灣的醫療技術世界一流且醫療費用實惠，有助於推動台灣醫療科技在國際市場的影響力。

此實地考察重點有Vinmec國際綜合醫院（Vinmec International Hospital），為越南最大集團Vingroup所投資成立，目前於全越南擁有7 家國際標準醫院和4 家診所，專科包括心臟科、兒科、腫瘤放射科、幹細胞與基因技術等。

另外，胡志明市175軍方醫院，過去為退伍軍人和傷患服務，現在已成為地區民眾醫院、設有癌症診療中心。

陳湧仁表示，越南政府2019年啟動數位醫療計劃，以遠距醫療、電子病歷、醫療資訊系統與智慧醫院為發展重點，與G CLINIC宸曜擅長的智慧遠距醫療、國際細胞治療與癌後照顧不謀而合，兩者有很多合作機會。

越南有1億人口，平均壽命75歲，總和生育率2.1人，2022年經濟成長率超過8％，台灣為越南第5大貿易夥伴。越南私立醫院協會常務副主席范勢同在大會論壇分享：隨著越南經濟實力逐年提升，近年更提倡PPP（Public-Private Partnership）以納入民間力量納入醫療服務，尤其在心臟、醫美、幹細胞、高齡者等醫療領域服務有很高的需求，希望將來有更多來自於台灣的醫療團隊投入。