彰化縣辦城市願景跨域論壇 跨界交流激盪創新火花

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彰化縣於今年9月歡度建縣300年，為與民眾一同透過跨界思考，探索彰化未來的無限可能。彰化縣政府20日與今周刊於彰化演藝廳共同辦理「跨域再造 城市新貌」彰化城市願景跨域論壇，邀請到王品集團企業發展中心副總經理李碧珊、肯默整合設計有限公司創辦人黃信彰、霹靂國際副總經理黃文姬、ZEVA里凡生活執行總裁鐘勇文、台塑新智能總經理劉慧啟及美商傑明顧問台灣分公司事業群總經理胡惠宇，以「在地與行銷」、「藝術與產業」及「智慧與永續」三種跨域為題，分享實戰經驗並展開精彩對談，王惠美縣長及出身於彰化的今周刊謝春滿社長均到場參與。

王縣長表示，就任以來，深感彰化作為農工並存的全國第一大縣，在美學設計、網路行銷，以及淨零永續課題，必須注入活水，來激盪新的火花，找到轉型契機，希望透過城市願景跨域論壇展開交流對話，一起為翻轉彰化、再創風華而努力。本論壇所邀請的6位專業主講人均具備豐富業界實戰經驗以及全球化視野。

今周刊社長謝春滿表示，她從小在彰化長大，彰化這些年的改變很大，嶄新的城市風貌、工商業的發展、鹿港溪的整治、鹿港古蹟的保存等；彰化縣也鼓勵年輕人返鄉創業，包括：卦山村青創基地、和興青創基地等地，吸引許多年輕人回彰化發展。近年來，王縣長吸引了兆元產業進駐，各項交通建設陸續啟動，讓彰化往工農大縣邁進，經由跨域整合，把彰化的特色、文化推展到全台灣、全世界，相信彰化未來會朝更美好的300年邁進。

第一個議題「在地與行銷」，由彰化縣政府新聞處長李俊德，與王品集團企業發展中心副總經理李碧珊、肯默整合設計公司首席顧問黃信彰，暢談如何打造「彰化品牌力」。李俊德處長說，「彰化一直有好表現，只是大家沒發現」，要用多元觀光內容吸引遊客來彰化。王品集團企業發展中心副總經理李碧珊提到，品牌影響力與生活經驗有關，透過體驗的機會，加深民眾的感受和共鳴。肯默整合設計公司首席顧問黃信彰表示，彰化的觀光工廠應階段性轉型，朝「產業文旅」方向發展，成立彰化產業博物館，來強化品牌定位。

第二個議題「藝術與產業」，彰化縣政府青年發展處處長黃金樺分享，彰化縣獨創的「N型神人」彰化青年象徵符號，打造彰化成為「歡迎年輕人的城市「，吸引青年返鄉拚經濟、從「候鳥」變「留鳥」。霹靂國際多媒體公司資深副總經理黃文姬，談霹靂布袋戲如何從傳統布袋戲，跨界合作融入新元素，從本土走向國際。ZEVA德國高端衛浴執行總裁鐘勇文，是彰化鹿港頂番婆水五金二代，談跨地域、跨文化、跨產業，產業的永續與傳承的重要性。

壓軸的「智慧與永續」座談中，彰化縣政府建設處處長劉玉平細數彰化縣規劃哪些都市計畫來配合產業與民生的發展需求，邁向智慧、永續城市。美商傑明工程顧問公司事業群總經理胡惠宇，談「水環境的韌性工程與永續治理」，從東螺溪整治、農地土水污染預防、污水處理等，看彰化的轉變。台塑新智能總經理劉慧啟談「新能源生態圈」，無論是從風力、太陽能發電來看，彰化縣都是非常適合驗證新能源發展的場域，台塑在彰化設置鋰鐵電池模組廠、鋰鐵電芯廠等，將傳統能源和新能源聯結，以城市永續為目標。

王縣長表示，感謝「今周刊」全力籌辦今天這場論壇，帶給大家最精采豐富的演講。「2025台灣設計展」將在彰化隆重登場，期盼彰化透過這個契機，用「設計」改善生活、改造未來，從「文化」、「產業」與「生活」這三個主題，與民共創彰化城市願景。論壇現場反應熱烈，會後縣府也準備了今年最新出版的《彰化：前進三百》新書及建縣300年紀念米信封贈送所有參與者。彰化博覽會活動資訊https://www.changhua300expo.com.tw/