大陸下單連17黑追平史上最長 8月外銷訂單跌幅比預期慘

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經濟部今發布8月外銷訂單，金額為460.4億美元，年減15.7％，不但拉出連12黑，掉幅甚至比預期更高。雖然各界預期第四季可轉正？可是統計處直言「變數很多」，難說幾月份可轉正。值得注意的是，8月來自大陸下單再減2％，連續17個月負成長，已平史上最久紀錄。

8月訂單金額續減，主因全球通膨及升息壓力續存、終端市場需求不振，加上供應鏈持續去化庫存關係。統計處長黃于玲指出，全球終端產品需求疲弱，影響整個產品接單表現。

這也導致8月訂單460億美元，比去年同月再減15.7％，高於原先估計13％。再看七大接單項目，僅光學器材成長2.5％，呈現紅字，其他六大類全是兩位數負成長，都是黑字。黃于玲說，8月接單不如預期，是因資通信、電子產品年減14.6％、17.3％ ，都比預期差。

從下單地區看，五大接單區亦全數盡墨。以歐洲年減34％最高，美國也少15％，大陸減2％雖是最少，但卻是連續17個月負成長，追平2013年5月起的連17黑紀錄，如果9月再不改善，下單衰退期要改寫。

黃于玲解釋，大陸減幅和緩，主要是IC設計、筆電、伺服器顯示卡等資通信產品下單有成長，廠商說庫存減輕了，在進行庫存回補。但她強調這不能說大陸的需求已回來，僅減2％，有大陸去年同期封控，基期比較低的關係。觀看它們商品零售需求，8月份只成長3.7，復甦不如預期，需求仍疲弱。

展望第四季，黃于玲說，終端需求還沒有看到明顯回升，可是AI商機大的小的確實正在發酵，整體往轉正向方向走。 第二是庫存去化呈現健康水準，上個月產銷存數字有減少狀況，只要需求上來，就可有明顯訂單挹注。

但她也直言：「變數很多」。不確定終端需求疲弱狀況可否改善，還有美中科技戰、俄烏戰爭因素。雖然iPhone15新機已經發表，往年「蘋果光」都是台灣供應鏈訂單豐收季，不過她分析，雖蘋果光帶來美西、美中西備貨效益，對台灣供應鏈訂單是利多，可是最高點還是會出現在10月份，買氣好會延續到11、 12月，現在看銷售還很難講。

也因此，黃于玲雖維持第四季有望轉正基調，可到底幾月恢復？她說無法判斷。目前統計處預估9月份訂單還是悲觀，最高年減率接近18％，等9月數字出來後，再看10月份後表現會比較清楚。