學甲助百店優化Google地標 建全台唯一彩色二維碼瓷牌

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繼啟動學甲十三庄維基百科百條編寫計畫之後，台南市學甲區公所和學甲商圈再度出擊，計畫協助轄內100間店優化Google「我的商家」地標，並設計全台唯一的彩色二維條碼瓷牌，提高網路曝光度，目前已有超過60間店家申請，預計於年底前完成優化和瓷牌張貼。

當消費者需要前往特定地點或查詢有關某個地方或店家的資訊時，通常會使用「Google搜尋」或「Google地圖」來搜尋關鍵字或地點，以取得各項公司或店家資訊，這些地標便是Google「我的商家」。

學甲商圈理事長主持人陳俊安說，在Google「我的商家」中，使用者可以瀏覽各家店家的資訊、照片，並進一步了解該店家的服務內容、營業時間、商品種類及消費者評價；對於店家和文化觀光景點而言，等於是一個最重要且最簡單的數位行銷工具。

學甲區長張明寶說，多數傳統店家不習慣線上行銷，也沒有申請Google地標管理權；此次，區公所和商圈合作執行Google「我的商家」學甲百店優化計畫，免費協助轄內100間商家取回管理權、豐富網站資訊，提高網路曝光度。

另區公所和商圈透過台南應用科技大學視傳系師生的巧思，為店家製作彩色二維條碼、Logo和瓷牌，增加打卡吸引力；本案預計於年底前完成學甲百店地標優化和彩碼瓷牌設計張貼，後續將推第2波，全面針對學甲行政、聚落、宗教及文化觀光等景點進行建置優化。