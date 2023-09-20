達麗建設總經理李堯芳接任 謝志長專任董事長

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達麗（6177）為因應證交所有關上市公司董事長和總經理為同一人的最新規定，今（20）日董事會決議，董事長謝志長免兼總經理；至於新任總經理，則由達麗100％持股的子公司寶信營造總經理李堯芳接任。上述人事命令，自10月1日正式生效，且達麗不必再增設獨董席次。

達麗建設法務部協理廖政雄今（20）日表示，依據證交所有關董事長和總經理為同一人的上市公司最新規定，達麗建設董事長謝志長自10月1日起將免兼總經理職務。至於新任總經理，將由先前原本在遠雄營造擔任副總經理，自2010年7月任職達麗旗下寶信營造擔任總經理的李堯芳，接掌總座。

廖政雄表示，依臺灣證交所上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第4條第2項及櫃買中心上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第4條第2項規定，上市及6億元以上的上櫃公司，董事長與總經理或相當職務者為同一人或互為配偶或一親等親屬者，應於今年12月31日前，設置獨立董事人數不得少於4人，但董事席次超過15人者，獨立董事人數不得少於5人，並應有過半數董事未兼任員工或經理人。

廖政雄表示，達麗為強化公司治理，20日董事長決議將自10月起免兼總經理，因此毋需要再增設獨董1席。