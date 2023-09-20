「台達零碳工廠」2023上海工博會亮相

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全球電源管理暨工業自動化領導廠商台達（2308）以「台達零碳工廠」為主題，亮相9月19日～23日於上海舉辦的2023中國國際工業博覽會（以下簡稱工博會）並透過綠色智造、智慧健康辦公室、廠區微電網三大區塊全面展示「台達零碳工廠全攻略」。

睽違二年，台達重返工博會，除在會中宣布全新品牌價值主張－「Intelligent智慧物聯、Sustainable節能永續、Connecting價值共創」，具體呈現台達發揮技術優勢，致力永續經營的目標外，亦重點展示新近獲得「五星零碳工廠」認證的蘇州吳江五廠，經由自身「五星零碳工廠」的成功經驗為設計主軸，呈現物聯網架構的綠色製造、樓宇自動化及能源基礎設施等解決方案，具體呼應台達品牌價值主張。

台達執行長鄭平表示，呼應淨零耗能的趨勢，台達從電動車、工業自動化、樓宇自動化、資通訊、能源基礎設施等五大戰略發展方向的佈局，將減碳經驗推廣給更多客戶。同時，台達始終堅持業務發展結合永續發展目標，在2021年加入全球再生電力倡議組織RE100，承諾台達全球所有據點，將於2030年達成100％使用再生電力及碳中和。截至2022年底，全球據點用電已有63％來自再生電力，朝永續目標邁進。

台達品牌長郭珊珊揭示了全新品牌價值主張「Intelligent智慧物聯、Sustainable節能永續、Connecting價值共創」。她強調，台達由零組件供應商成功轉型為系統整合方案的提供者，並從工業品牌延伸涵蓋至商業品牌，我們希望更貼近客戶需求，致力打造智慧、節能的創新產品與技術。

台達永續長暨發言人周志宏表示，台達高度關注全球氣候變化及減碳趨勢，在2021年已提前達成2025年碳密集度下降56.6％的科學減碳目標（SBT），並訂定2050年全球據點達成淨零排放（Net Zero）的長期策略與目標，承諾2030年前將範疇1與2碳排放較2021年降低90％，且於2022年達成碳排放下降13.5％。台達透過實施內部碳定價制度，將碳費基金投入各項減碳專案以鼓勵低碳創新。2022年全球主要廠區已實施節能減碳方案309項 ，自建太陽能發電2,545.4萬度，並購買綠電8,831.3萬度，整體碳密集度逐年降低，逐步邁向碳中和。

台達集團-中達電通總經理譚怡中指出，當前，「碳中和」推動了企業向數位化、低碳化變革，降低能耗逐步轉向降低碳排放，若要進一步降低碳排放強度，應大力發展和使用清潔能源。台達零碳工廠實現路徑包括碳核查、碳減排、碳抵消、零碳認證四步，通過核查企業碳足跡及產品碳足跡，運用台達3D零碳數位管理平台整合綠色智造和廠區微電網及低碳辦公，實現工廠整體的精細化管理、智慧節能維運。本次獲得五星級零碳工廠認證的台達蘇州吳江五廠是台達零碳解決方案的成功實踐。未來台達將複製「零碳工廠」經驗，攜手更多夥伴共同推進綠色低碳轉型，為產業的高品質發展注入強勁綠色動力。

本屆工博會，台達知行合一，傾力打造零碳工廠，集中展示自動化、數位化、智慧化趨勢下，創新研發的近百款產品及解決方案。除實體展外，也同時藉由線上虛擬展台為全球客戶提供身臨其境的觀展體驗。