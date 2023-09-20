長榮航：維持高載客率、高票價 今年獲利拚登頂

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燃油成本增加恐影響航空業者獲利，長榮航空總經理孫嘉明表示，已調升部分國家地區燃油附加費，貨運部分也有調整，但要努力維持高載客率及高票價，才能增加收入應對高油價，長榮航空力拚今年獲利創新高。

「國泰世華與長榮航空聯名卡」今天舉辦記者會，長榮航空董事長林寶水表示，今年疫情舒緩，旅運復甦跟渴望出遊的情緒高漲，長榮航空積極把班次增加，同時照顧會員使用里程意願，希望把聯名卡做更好，開發更多會員優惠條件。

因應近期油價成本增加，孫嘉明今天在會後受訪表示，部分國家地區如台灣、香港、澳門等客運已經調升燃油附加費，貨運部分在東南亞各國和美洲、歐洲也都有調整，但還是不足以支應油價上漲的成本增加，只能彌補大概三分之一，仍要努力維持高載客率及「高一點點的票價」，才能增加收入應對高油價；目前平均載客率達8成，歐美長程線大概9成以上。

展望後續，孫嘉明指出，第3季和第2季營運不會差太多，油價從7月底開始往上走，但第4季暑假過後收入會回檔，會努力維持高載客率和高票價，力拚今年獲利創新高。

孫嘉明說，目前長榮航空用油約每月100萬桶，油價7月就開始漲，每個月的用油是前一個月的油價，10月用的就是9月平均油價，現在已經到120美元了，預計第4季差不多也是這樣。

而針對華航（2610）、星宇航空（2646）等都計畫新增北美航點，孫嘉明表示，長榮航在北美區域將以增加航班的「加密」方式因應，將自10月29日冬季班表起，西雅圖航班由每週7班增加為10班，並規劃明年2月後能延續下去，其他航線部分，10月中旬日本北海道、仙台都從小機型換大機型，冬季班表沖繩增為1天2班、高雄到福岡從3班增為5班。

孫嘉明指出，長榮航空將以增加航班及更方便轉機東南亞的條件，來維持北美航線的優勢。