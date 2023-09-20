台北市注意！ 文山區登革熱病例再＋1 曾有台南活動史

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北市9月13日至19日新增1例登革熱本土確定病例，為居住文山區的40多歲男性，9月10日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、骨頭痛等症狀，9月14日就醫後通報採檢並研判確診，北市衛生局表示，個案於潛伏期間有台南市活動史，同住家人2位皆無症狀，文山區級應變工作小組已發動社區清潔日，清除社區孳生源及環境噴消等防治工作。

衛生局表示，截至19日，北市累計44例登革熱確診病例，其中境外移入30例，本土病例14例，分布於7個行政區，包含文山區4例，北投區及中山區各3例、松山區、南港區、大同區及士林區各1例。