新增1登革熱確診個案 嘉義縣、市啟動區域聯防

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嘉義縣通報水上鄉有1例登革熱確診個案，因60歲婦人工作、住家地點位在縣、市交接處，今針對居住及工作地，啟動縣市區域聯防化學防治，跨縣市橫向合作，欲共同防堵疫情擴散，而嘉縣至目前累計本土登革熱達30例，在主動通報獎勵制度的鼓勵下，已有18例符合獎勵資格，確診者可領到500元等值禮券。

嘉義縣衛生局長趙紋華說，全縣累計本土登革熱30例，水上鄉確診案為一名60歲婦人，每周假日都會到台南關廟做生意，曾接觸確診者，因工作及住家為嘉縣市交接處，今縣、市政府合作，在水上鄉、嘉義市進行化學防治，攜手對抗疫情。

另通報確診獎勵機制已啟動，衛生局會提供院所、醫護及民眾3方通報確診獎勵500禮券，至19日已有18例符合請領條件，衛生局將通知符合條件的三方人員請領，並再次呼籲鄉親提高警覺，有症狀盡速就醫並告知活動史，及早診斷以減少社區傳播風險。

衛生局進一步說明，今年8月發生本土確診案例以來，凡接獲NS1陽性通報後，縣府及公所就會啟動孳生源清除及噴藥防治，防治過程中，常接獲民眾抱怨或拒絕進戶內噴藥，呼籲鄉親應配合執行，登革熱防治作為皆依據中央登革熱指引手冊，衛生單位在室內噴藥前會逐戶訪視，進行衛教及簽收敬告書，訪視未遇者則會留下聯繫電話，並依戶內外夾擊原則進行噴藥，達到最佳防治效益。