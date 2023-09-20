張榮發基金會教防災避難「4不原則」 搜救犬專業表現吸睛

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響應921國家防災日，嘉義女中與張榮發慈善基金會、台灣精英國際搜救協會今天舉辦防災講習，教防災「4不」原則，約1000名學生見證糖糖、小奶茶、EMMA、JOY等5隻聰明可愛超人氣搜救犬聞味找人的專業表現，叫好連連。

活動首先由協會教官褚興中宣導避難疏散4原則「不跑步、不推擠、不回頭、不說話」，並比較搜救犬與生命探測儀器差別，同時分享合格的搜救犬須具備敏捷、服從的特性，還有腳側伴行、水平梯、獨木橋穿越等眾多能力。

接下來，搜救犬到球場空曠地演練搜索生還者，讓學生模擬躲起來，由搜救犬靠靈敏嗅覺找人，搜救犬一下子就將躲在桶子裡的學生找出來，學生看到搜救犬可愛聰明模樣，滿堂喝采。

黃同學說，搜救犬看起來萌萌的，但一聽到領犬員指令，馬上變一個樣子，展現出訓練有素的搜索能力，尤其領犬員還是女隊員，指揮動作非常有氣勢，實在太精采了，對這次防災教育，留下深刻印象。

張榮發慈善基金會表示，9月21日是國家防災日，舉辦這個活動就是要提醒大家災害隨時會發生，希望透過「防災教育」宣導，降低災後造成的傷害。

嘉義女中校長蔡枳松表示，感謝基金會及協會帶來令人難忘的講座，從狗狗找人的過程，帶給大家在平日應該做好防災準備的啟示。