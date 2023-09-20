燙金板南線起漲點 「耀承一品」正三房1698萬起

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隨著營建與人力成本居高不下，雙北房價節節上升，對追求生活機能及資產力的購屋族來說，「捷運宅」還是首選，串聯雙北各大都會區的「板南線」含金量最高，從土城、板橋、北車一路到東區、南港，沿線各站周邊房價如亞東醫院站已逼近百萬，忠孝復興站突破200萬大關且持續向上攀升，位處板南線首站的「頂埔站」最親民CP值也最高，「耀承一品」高速收納板南沿線繁華商圈，吸引沿線科技新貴客群青睞。

頂埔站指標個案「耀承一品」鄰頂埔高科技園區，包括鴻海總部共有300多家企業進駐，帶動科技大廠群聚，結合中工、國泰人壽、華南金控、勝仁針織、花王印刷、家登精密等，逾百億投資能量共築新一代頂埔矽谷科技城，吸引數萬名科技菁英就業移居，複製南軟內科成功經驗，成為捷運與科技園區置產雙贏金磚指標。

「耀承一品」隸屬新北市高升學率「土城國中」明星學區，精華地段再加上學區優勢，住宅抗跌保值性高，出門享受廣闊公園綠地與大暖坑登山步道，步行約3分鐘可達捷運頂埔站，分秒穿梭板橋、北車、西門、東區、信義等商業聚落，開車也只需約5分鐘即可串聯國道三號與台65線快速道，輕鬆抵達機場、內湖科技園區與南港軟體園區，實現一日高效率通勤生活。

「耀承一品」以國際對位的建築設計齊質單層5併雙電梯，外觀基座採用高級崗石打造，內部預留全區充電車位線槽，導入防疫電梯設備、TOTO頂級衛浴、德國太格木地板與BWT淨水系統等德日工藝家居，One touch一鍵燈光控制系統，室內採光坪效兼顧，明廳亮房起居格外舒適，2房無走道虛坪、3房寬敞收納性強，結合結構體15年、室內設備2年、防水5年的安心保固，品質安心有保障。

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