蠟筆小新小吊飾一秒融化人心 全台7-11門市開賣中

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台灣萬代南夢宮有限公司旗下玩具事業部近日推出一系列蠟筆小新商品，包括9月20日起於7-11便利商店期間限定上市的「蠟筆小新 毛茸茸小吊飾」，以及BANPRESTO也特別推出的「蠟筆小新Ice cream Collection」，小新和小白變成甜筒上的冰淇淋，可愛模樣融化粉絲的心。

蠟筆小新Mofukotto小吊飾，這次推出系列包含小新、小白、肥嘟嘟左衛門、鱷魚阿山，以及嬰兒版的蠟筆小新，總共推出5種可愛款式。小吊飾柔軟的觸感加上極具魅力的造型設計，背後還附上一個小口袋，讓人愛不釋手。9月20日起全台7-11門市開賣。

首部3D版蠟筆小新電影《新次元！蠟筆小新電影超能力大決戰～飛吧！手卷壽司》大賣，萬代推出的春日部防衛隊與康達姆機器人公仔模型正式販售，還有「蠟筆小新Ice cream Collection」，預計在10月7日至10月10日於高雄駁二藝術特區蓬萊區B6倉庫「BANPRESTO X一番賞 EXPO 2023高雄」活動現場展出。

一番賞是BANDAI SPIRITS所發行的動漫遊戲周邊抽獎商品，常以人氣動漫作品、可愛角色等豐富的主題，推出角色模型、雜貨等各種獨家周邊。100%的中獎機率，讓粉絲們不但可以享受抽獎的樂趣，更可以獲得獨一無二的商品。

蠟筆小新一番賞「我與夥伴們的大集合」現已在指定7-11門市開跑，盛大推出A獎至F獎以及Last One獎等7大獎項。令人注目的A獎小新&小葵&肥嘟嘟左衛門可愛絨毛玩偶、C獎小白夜燈與Last One獎小新和小白軟萌抱枕，都是粉絲心中的夢幻逸品。兌換完獎品，籤紙別急著丟，另一面印有雙重中獎序號，加入一番賞台灣LINE官方帳號，點選雙重中獎填寫問卷並上傳序號即可參加台灣代理版獨家的雙重中獎活動，多一次中獎機會，有機會將Last One獎小新和小白抱枕帶回家。