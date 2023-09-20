規模飆速成長 今年前十大台股ETF基金2黑馬竄出

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台股ETF人氣沸騰，不但今年來新成立8檔，檔數也從45檔增加至53檔，受益人數周周創新高，規模也日日持續成長，以目前國內53檔台股ETF基金規模前十大來看，元大台灣50（0050）近期突破3,000億元大關，穩居國內第一大ETF基金、元大高股息（0056）、國泰永續高股息(00878)則穩坐2,000億元大關之上，其中00878則以受益人數突破110萬成為人氣王ETF基金，但若以今年規模增加的幅度來看，復華、群益投信則遙遙領先，明顯勝過老字號ETF基金。

其中今年6月才上市的復華台灣科技優息（00929）規模快速爬升至ETF第四大，達740億元，群益台灣精選高息（00919）規模日前也突破400億大關，成為台股ETF第七大，成為今年台股ETF基金市場兩匹黑馬。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，高股息ETF在台灣儼然已成為打造未來現金流，不可或缺的最佳投資工具，儘管台股近期走勢偏弱，但對存股族而言，反而是利多。此外，存股除了觀察配息率高低外，也要考量企業獲利成長性，若能精準參與台灣企業當年度已宣告之高息，並將獲利能力納入考量，以選出能兼顧高息與穩定成長特性之ETF來因應市況變化。如此更能在市場回歸多頭時拔得頭籌。