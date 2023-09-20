是方電訊LY2明年添動能 2025年營收獲利撐竿跳

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是方電訊（6561）2023年雲端業績亮眼，IDC等業務穩健成長，保守估計2023年至少維持每股稅後純益（EPS）與2022年的11.85元持平，甚至以超過12元為挑戰目標。

是方電訊LY2將於2024年商轉，目前預訂客戶估已達50％，將對是方電訊整體營收做出貢獻，總經理劉耀元表示，從產業市況來看，預期第四季至2024年第一季景氣復甦力道強勁，企業對於雲端及IDC需求增加，是方電訊全新IDC中心LY2於2024年第一季商轉營運，目前預訂櫃位占比已向50％邁進，2024年是方電訊營收成長將超過過往每年所維持的成長6％～8％，而隨著LY2的折舊攤提費用降低，2025年營收獲利將雙雙衝高。

另外，是方電訊所屬台北網際網路交換中心（Taipei Internet eXchange，TPIX）正式挺進全球百大之內，目前世界排名第97名，是台灣唯一跨入全球百大門檻的網際網路交換中心。

是方電訊董事長吳彥宏表示，TPIX是台灣網際網路產業登上世界舞台的驕傲，是方也會不斷創造產業領導者的優勢，為台灣數位匯流及智慧聯網的發展做出最大貢獻。

是方TPIX資訊安全管理體系不僅已取得ISO27001／ISO27011認證，更名列國家二級關鍵基礎設施，是國內唯一不附屬於任何電信或網路供應商的專業網際網路交換中心，定位中性且擁有多項特點，會員包括國內外知名機構、營運商及企業，例如中央研究院、Telstra，Singtel、Amazon、Microsoft、Google、IBM等等。

吳彥宏表示，隨著越來越多會員加入，TPIX在流量不斷飆升的催化下，進而產生飛輪效應，透過網路覆蓋範圍的增加、延遲的減少和成本的降低，能為所有會員創造最大的資料交換效益；也期許TPIX在未來3至5年內，更進一步挑戰全球排名前50名目標。

除了TPIX傳出佳績，是方在國際雲服務佈局的腳步也未曾停下，預計於今年第四季推出最新「全球Bare Metal (裸機)雲服務」，專門為需要全球事業部署、高效能硬體、高品質網際網路的客戶群，提供專屬Bare Metal與虛擬雲運算的混合雲服務。

劉耀元指出，「全球Bare Metal (裸機)雲服務」和一般公有雲提供虛擬主機最大的不同之處，是可以提供客戶雲端專屬的實體伺服器，由於具備裸機個體隔離與專用存取權限的特性，客戶可享受更高階的雲端應用服務效能和網路安全性。對於尖峰時間需要穩定應用執行的服務供應商，例如遊戲產業、AIoT、物聯網、車聯網等客戶群來說，專屬裸機服務將是最佳解決方案。

目前是方「全球Bare Metal (裸機)雲服務」已與多家國際知名雲平台大廠攜手合作，可服務範圍全球已超過40個國家和60個城市，其中亞洲地區就包括日、韓、新加坡、越南、泰國、印尼及印度等12個合作國家，服務方式有裸機服務與標準公有雲虛擬運算服務，透過是方自助雲管理平台，提供客戶自主管理、快速供裝、機動擴充，以及更彈性的計費方式。

此外，隨著全球數位化轉型加速，網路安全、成本控制和營運效率已成為企業最關心的三大議題，是方也順勢推出「SD-WAN網路架構解決方案」，專為企業客戶提供簡易快速的部署、多元連線方式以及高安全性網路接取與控管，此方案具備多層次安全防護，包括防火牆、入侵偵測、防禦系統、加密等，確保企業網路安全，而採行訂閱制的貼心設計，能讓企業客戶可以根據需求選擇彈性方案，隨時調整並節省成本，不僅節省企業IT人力，更能大大提升營運效率。