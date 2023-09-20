蟹大餐！ 大地酒店「鮮享秋蟹」上菜 1.2公斤沙公第2隻半價必吃

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

秋風徐徐，正值品嚐肥美秋蟹的最佳時節，甫獲得亞太年度十大名店的大地酒店「奇岩一號」，9月22日至11月30日止推出季節美饌「金秋之宴-鮮享秋蟹」迎賓。精選產地直送、鮮嫩肥美的大沙公，以白灼、乾鍋、咖哩、桂花等多種烹飪技法，展現4款各具風味的秋蟹料理。業者同步釋出優惠，單點1.2公斤「極品大沙公」2隻，第2隻直接半價優待；而點選「金秋之宴-鮮享秋蟹」的任一道料理，可享啤酒買1送1優惠；消費滿萬元享8折優惠。

大地酒店今年以肉質甘甜、蟹鉗飽滿的沙公為主角，行政總主廚李昭明更特別嚴選重達1.2公斤的「極品大沙公」，加入米酒、蔥段、薑片後，以白灼方式烹調，運用清蒸手法完整鎖住蟹肉的鮮甜原味，飽滿蟹肉佐上特製的薑醋汁，醬汁酸甜韻味，讓蟹肉整體層次更加提升，是不可錯過的極致美味。

「乾鍋」屬於川北地區的料理方式，李昭明主廚擅於演繹川湘料理，餐廳內招牌料理「天府冒鴨鍋」，便是出自李主廚之手。主廚以自家煉製的老油、郫縣豆瓣醬等辛香料，再加上乾鍋常用的蓮藕片、馬鈴薯片、白花椰菜等新鮮蔬食，配上肉質細嫩的大沙公，充份翻炒後就是充滿川味特色的「乾鍋大沙公」，帶有鑊氣的特殊焦香、收乾湯汁的食材風味濃郁，勾人食欲，絕對可以把白飯嗑光光。

秋蟹料理手法多變，咖哩的香氣更是令人垂涎。先將切塊的沙公酥炸起鍋後，放進熬製多時的特製咖哩醬，濃厚微辣的醬汁巴附著炸過的蟹殼蟹肉，再經過大火快炒即可上桌，鮮甜香辣的「咖哩炒螃蟹」佐法式麵包沾醬一同享用，更添豐富滋味，讓饕客大呼過癮。

怕辣的朋友可品嚐「桂花大沙公」，重約700克的大沙公，肉質紮實有咬勁，最適合用於熱炒料理，飽滿的蟹鉗讓人食指大動，使用在地小農的有機雞蛋及脆甜洋蔥與蟹肉一起下鍋拌炒，適量的桂花醬為整道菜畫龍點睛，附在蟹肉或是蟹螯上的醬汁花香四溢，還能帶出沙公肉質本身的鮮美，是老少咸宜的吮指美味。

「金秋之宴-鮮享秋蟹」9月22日開始供應，可品嚐到4款不同技法所呈現的秋蟹美饌，白灼嘗其鮮、乾鍋食其味、咖哩吃其香、桂花品其雅，每道售價3200元起。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！