全家健康志向鮮食創6億業績！ 再推19款新品 超商首見餐點揭秘

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據外部統計，全台規律運動人口高達800萬，維持體態的同時也要吃得健康，因此講求食材天然、營養與熱量均衡的「健康餐」需求隨之上升。全家2019年推出「健康志向」系列鮮食，以「加一點健康、減一點負擔」的加減策略推出多項商品，其中與運動營養師楊承樺推出的健身G肉餐盒、烤蛋白餐盒，上市迄今更累積銷售超過1500萬盒。看好健身飲食熱潮，全家健康志向系列鮮食延伸至飲食調控領域，針對不同運動族群需求，以「零精緻澱粉」、「減油纖食」與「蛋白質增量增飽足」3策略開發，線上線下共推出19款新品，當中包含零售通路首見的品項。

近年隨國人健康意識提升、運動族群增長，增肌減脂等科學化飲食觀念蔚為盛行。全家健康志向系列鮮食自2019年推出迄今，銷售每年穩定成長2成，去年更創下6億元銷售業績，觀察以辦公型、醫院型與商業型商圈最為熱銷，顯見「全家」健康志向鮮食除受健身族群喜愛，更是重視健康與體態的上班族群的首選。

全家此次再攜手營養師楊承樺，以「零精緻澱粉」、「減油纖食」與「蛋白質增量添飽足」3大開發方針，推出實體店舖聯名鮮食、線上管道「冷凍營養調控餐」共計19款新品；其中「冷凍營養調控餐」更是零售通路首見，為營養師與「全家」鮮食廠共同研發生產，包含花椰菜米、菇菇米等高纖主食、鮮甜低鈉的蕃茄牛肉羅宋湯及口味清爽的香烤義式香料薯塊等13款，個人餐食規格、微波覆熱即可上桌，預估將帶動「健康志向」系列業績成長2成。

營養師楊承樺表示，分眾化健康飲食已是當今趨勢，如健身族在意蛋白質含量與飽足感，體重控制族偏好份量少、但能延長飯後飽足感的商品，因此對應不同個人化的飲食需求，更是產品開發首要考量。此次再度與「全家」推出多款健康志向新品，即是運用多穀米取代精緻澱粉，提高蔬菜纖食、減少油脂，並增量蛋白質，期許滿足不同健康族群的飲食需求。 根據國健署統計，國人於節假日後平均發胖可達1.5公斤；瞄準中秋連假後運動甩油潮，「全家」攜手運動營養師楊承樺超前部署，實體店舖開賣6款健康志向新品，包含大麥蛋白豬肉堡、鹽水雞飯糰、辛辛炒豚五色盒、美式雞丁蔬穀盒、香橘醋金時地瓜沙拉與泰式青木瓜雞絲沙拉，提供消費者從早到晚、運動前後、飲食調控的餐食選擇，10／17前持台新銀行信用卡購買指定健康志向系列商品，可再抽Apple Watch SE或台新Point 3000點。於此同時，全家APP「全＋1商城」與電商平台「全家行動購」更設置「健康志向專館」，開賣13款「冷凍營養調控餐」，包含增肌減脂必吃義式鮭魚花椰菜米、三杯雞菇菇米、點心與湯品，訂購後即可選定鄰近「全家」店舖取貨，10月17日前買「健康志向專館」任一商品，再加碼送World Gym免費1個月單點運動體驗及INBODY檢測體驗券。

為提供消費者更便利多元的購物體驗，全家APP「Fami煮煮」專區同步開賣桂冠營養研究室機能餐，包含曲線養成健力餐組、肌力養成健力餐組2種選擇，並有蕃茄蔬菜牛肉湯、韓式蕎麥花椰菜飯、鮭魚紅藜白花菜濃湯等風味，並提供20天訂閱、週週取貨的便利機制，讓運動健身族群一天帶一餐、簡單享美味。此外，更有雞胸肉線上第一品牌野人舒食的多款雞胸肉供選購，每包180g大份量更富含40g蛋白質，免湊單即享有每包69元專屬優惠價格，今日訂、後天即可選定指定全家店舖取貨。