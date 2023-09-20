受惠航空城利多 璟都麗緻佳評如潮

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【璟都麗緻】於9月20日舉行上樑儀式，現場冠蓋雲集，場面盛大。事實上，【璟都麗緻】自公開以來即備受市場關注，除了桃園在地人競購外，不少雙北自住置產客也紛紛指名。分析其買氣暢旺的主因，在於坐落桃園客運特區境內，由「桃園航空城」就近加持。眾所周知，航空城為台灣史無前例的重量級開發，預估產值高達約2.8兆元，且現下已正式進入招商階段，產業與就業雙管齊下，連帶推動周邊建設，鄰近的客運特區必將因此受惠，職居條件益加完備繁榮可期。

尤其，【璟都麗緻】生活圈涵括大園大觀商圈，無論是大園區公所、戶政事務所等行政機構，潮音國小、大園雙語國中等知名學府，公有零售市場、大園夜市、全聯、小北百貨、寶雅生活館等採買據點，抑或敏盛醫院、喜來登酒店、桃禧航空城酒店等皆在不遠處，機能極為完善。除此之外，圳頭交流道已通車，無論匯通國道2號、國道2甲抑或中山高均是便利，機場捷運A15大園站可一線直通台北車站，通勤雙北轉瞬之間。

「飯店精品宅」的定位，亦是【璟都麗緻】大受歡迎的另一要素。全案訴求「Home as Hotel」，在家即是休閒，不僅禮聘名列台灣十大建築師的聶玉璞大師悉心規劃，戶戶2-3面採光、彈性設計、並放大空間於無形外，公設會館更是比照頂級飯店規模，迎賓廳、接待櫃台、景觀廊道、交誼區、健身房、共融式樂園、四季中庭尊榮感無所不在。深耕桃園逾20載的璟都建設機構，屢獲國家建築金獎及台灣誠信建商肯定，提供「永久保修」、「永續服務」雙重保障，積累知音多達約5000戶。【璟都麗緻】源自誠信品牌，力求讓消費者買得安心、住得放心。上樑儀式只是起點，璟都建設機構將持續落實精工品質，成為客戶最強大的靠山。