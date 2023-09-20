雙子星水岸新地標【安家秀】開工動土 開啟萬華國際鉅秀

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【安家秀】基地座落萬華環河南路與貴陽街口，為萬華近年罕見河岸第一排鑽石角地、澳日台團隊國際住宅。全案規劃地上23樓／地下5樓，打造24-46坪2至3房、挑高3米6宜居尺度。6樓以上即擁壯闊視野、河岸景觀，成為入主台北市中心，高CP值珍選。加上交通完善，近擁「西門商圈」、「捷運龍山寺站」，打造快速銜接國門六鐵共構等利多優勢，磁吸台商、自住、置產族群，趁目前萬華房價仍在北市親民階段，提早卡位。

除受惠台北雙子星大樓動工效應，帶動萬華成為國門特區新興版圖外，多年來政府對萬華的積極重視，持續推動多項市政改造，也為萬華翻新腳步，如虎添翼，吸引民間建案，緊鑼密鼓定錨萬華。【安家秀】周遭，即有多達30多起都市更新案即將發動、或預計開發。搭配未來捷運萬大線、市府公有建設大量挹注，締造萬華開發熱度，正以西城亮眼明珠，展露異軍突起的實力。

「安家企業機構」長期深耕萬華，看準萬華後勢潛力，打造第四座作品【安家秀】更提高檔次，首邀澳洲國寶建築大師Mark Butler、日系雙強「織本構造＋住友制震」鋼骨制震精鑄、名宅公設「築內國際」、超豪邸-陶朱隱園森態推手「木荷景觀」聯手推動，加上坐擁28公頃雁鴨河濱公園首排，締造【安家秀】精華地利，為北市心稀有，國際高規、鋼骨制震、河景首排、價格親民一次稀有到位，剛需市場真正高CP首選。