全運會10／21台南盛大登場 黃偉哲宣布聖火傳遞遶全台22縣市古蹟

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112年全運會將於10月21至26日於台南盛大登場，台南市政府攜手44家贊助廠商，全力支援全國運動會，投入近2,000萬元現金與贊助物資，為提供給選手、教練、裁判、貴賓及工作人員最完善場地與後援。台南市政府今（20）日舉辦活動，市長黃偉哲與體育局長陳良乾、112年全運會帆船金牌得主高宇呈、陳鈁妤啟動火炬點亮聖火傳遞路線，市議員穎艾達利Ingay Tali、郭鴻儀、許至椿亦到場支持。

現場展示多樣觀光工廠、農會、農產行銷與市府合作推出的紀念品，包括萬國通路創意觀光工廠迷你行李箱、虹泰水凝膠世界自動加熱保溫盒組、奇美食品幸福工廠黃金鳳梨酥、黑橋牌觀光工廠束脩條子肉乾、蘭都觀光工廠蘭萃多效修護牙膏、麻豆區農會柚子蔘與柚花淨化噴霧、南瀛農產國際行銷芒果乾及鳳梨乾、台南400紀念棒球、統一企業H2O大會指定礦泉水、全運會吉祥物行李束帶等，希望透過此次盛大賽事，讓台南優質品牌產品讓更多人看見。

台南市長黃偉哲感謝贊助單位並邀請各界共襄盛舉，一同參與台南盛事，將串聯全台熱情力挺，為即將來臨全運會加溫。他宣布環台22縣市聖火傳遞路線，9月25日將從延平郡王祠出發，一路往南，逆時針環繞各縣市，沿途將在22縣市古蹟或重要地標傳遞聖火，象徵著從古都台南出發，與台灣不同城市的歷史紋理交會，將這份祝福力量傳送回台南，且勉勵全運會參賽選手。

黃偉哲表示，暌違16年再次回到台南，從籌備到賽事開始，包含軟硬體、志工準備及場地優化，市府團隊都非常努力。除整合44家單位贊助，在競賽器材與場地維護上提供選手舒適與安全比賽環境，在賽事資訊上給予裁判與媒體精良設備，備賽期間更給予培訓經費以及每月支援菁英選手3,000元至2萬元補助，讓選手們能專注投入訓練以及完成每一場高強度賽事，盡全力取得最佳成績，摘下耀眼佳績。

黃偉哲強調，全運會還有約1個月將舉行，歡迎市民及各地民眾前往台南看全國最高等級的運動賽事，並順道來台南各個景點旅遊及品嘗美食。

陳良乾指出，全運會聖火取火儀式將於9月23日假關子嶺水火同源隆重舉行，當日將由象徵融合與和諧的「水火同源」中取火，再由聖火隊將母火送至安平古堡進行引燃典禮，邀請廣大市民一同參與全運會取火儀式，預告全運會即將在台南起跑。

台南市政府表示，透過在地企業共襄盛舉，營造全體台南市民熱烈歡迎全國運動好手及喜愛運動賽事的朋友們觀看賽事、遊台南的名勝景點，並提供更多優質產品選購的觀光工廠及農特產品銷售中心。詳情可查詢112年全國運動會官方網站：https://sport112.tainan.gov.tw/