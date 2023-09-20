進口蛋被要求標示台灣產 液蛋廠員工：去問農業部

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台中市政府追查巴西等7國進口蛋品流向，今（20日）查獲2家替農業部代工的液蛋製造廠，使用進口蛋，卻依指示將產地標示台灣；其中位大雅區蛋液廠照常營業，員工表示：負責人不在，工作人員也說：「去問農業部？是他們委託、要求產地標『台灣』，經反應7月底才改標示。」

位於大雅區的新德貿食品公司是相當大的蛋液廠，在爆出被查到6月開始到7月底受畜產會指示使用巴西、土耳其進口蛋製成冷凍殺菌蛋液，當時畜產會在標示部分要求業者產地需標示為台灣，且提供標示樣張供參考，業者曾有疑慮，也反應不大對，直至7月底時畜產會才通知產地改為進口國。

記者走訪住於大雅區的新德貿食品公司，該公司正常營業，但大門保全表示，負責人不在，已進入檢調偵查程序，不會對外發表什麼，也不會受訪。

據悉，業者6月開始接獲農業部畜產會委託，採巴西、土耳其2國進口蛋製作液蛋，當時農業部人員即要求產地標示要標「台灣」，業者覺得有問題曾反應，直至7月底農業部才要求再改回原產地，在衛生局稽查時業者也都拿出標示樣本，以及相關文件，目前送中檢做為證據偵辦。

台中市政府表示，目前已依《食安法》移送台中地檢署偵辦，以釐清涉嫌假冒產地的產品數量及流向。初步了解，這2家公司當時受委託代工的蛋品來源國除少部分為土耳其外，其餘大部分皆為巴西。