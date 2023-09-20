獨立製表在台掀高峰！亞洲最大獨立製表台北開展

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近年來瑞士鐘表展新亮點獨立製表師表款持續在台灣藏家發酵，且因稀有獨特，在疫情期間甚至呈現供不應求，20日起回歸的亞洲最大獨立製表展「匠心．獨具」，即匯聚MB＆F等九大獨立製表品牌、逾50支鐘表款展出，承辦的葳鑠集團總經理沈曉惠指出，獨立製表品牌在疫情三年後至少倍數增加，新增不少百萬以下鐘表品牌，也成為市場做大的新契機。

由於疫情三年獨立製表品牌已形成共識，有別於其他瑞士鐘表品牌堅持「原價售出」，以保有獨立製表師堅持工藝與品質保證，為此葳鑠集團為建立日後銷售原則不變，而於去年逆勢開出獨立製表專賣店，去年開幕時集團擁有12支獨立製表品牌，今年新增1支達13支品牌，多元化布局，藉此擴展更多愛表族群，過去動輒2-300萬起跳至千萬豪表，今年表展即出現不少百萬元以上鐘表，也突顯市場正蓬勃發展。

根據瑞士鐘表進出口公會統計，今年8月以來，全球鐘表銷售仍持續穩定成長9.2％，但由於鐘表缺零件，在供應不及下，不少瑞士名表如勞力士、PP百達翡麗、AP愛彼表等都要等待、配表才能買得到，且包括SWATCH GROUP、Richemont、LVMH、甚或最近買下全球最大鐘表 通路寶齊萊的勞力士等均一致往直營專賣店前進，也使得全球鐘表店通路包括高登鐘表、甚或台灣十大頂級鐘表店等均有朝向轉型之路的策略應戰。

高登鐘表即準備下月於台北101開出首家旗下SHH（Sincere Haute Horlogerie先施高級鐘表）專營頂級獨立製表品牌，且號稱已掌握全球至少30支獨立製表品牌，而台北老字號慎昌鐘表亦呼應頂端客需求引進獨立製表品牌銷售；鐘表業指出，疫後最大精品鐘表市場中國出國人潮漸增，8月鐘表銷售衰退逾27％，香港精品鐘表業績則月月成長，台灣則微幅衰退1.9％，獨立製表品牌專賣店擴增或許有望帶動一波銷售高峰。