央行祭第6波房市管制？公股行庫預估不加碼

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中央銀行將於明天下午公布最新貨幣政策決議，外界關注利率走向以及是否祭出第6波打炒房措施，公股行庫高層認為，利率按兵不動機率較大，而政府溫和引導房市的措施逐漸有成效，預估央行這次不會再端出新一波選擇性信用管制。

央行今年6月舉行理監事會議宣布政策利率不變，不過意外加碼打炒房措施，新增自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數上限為7成，為央行2020年12月以來第5度調整選擇性信用管制。央行明天將舉行第3季理監事會議，動向備受關注。

一名公股行庫高層分析，台灣雖然受全球終端需求放緩影響，出口呈現衰退，但內需很不錯，消費熱絡，餐廳訂位時常客滿，產業也很健全、韌性強，接下來若庫存去化差不多、AI商機持續發酵，國內景氣會有所好轉。

行庫高層表示，「控制通膨不見得靠升息」，且國內物價情況也蠻平穩，儘管國際油價走升，但台灣最新電價審議結果未調漲，評估央行21日將按兵不動。

另一名公股銀高層指出，這次央行理監事會議應不會加碼選擇性信用管制，目前政府端出的各項溫和引導房市政策已見效果，而建築業是經濟的火車頭，帶動更多相關產業，不會有國家希望看到建築、房市大幅下修，就如現在中國房市下修所引發的經濟危機。

公股銀高層認為，過去房市過熱不健康，如今已有冷卻下來，排除投資客後，將讓房價回歸反映成本、不要有超額利潤，引導價格不要再往上；至於業務量能，首購、換屋族等剛性需求仍在，因此目前為持平狀態。

土建融方面，公股銀高層表示，案量也呈現持平，可以新建的土地愈來愈少、尤其在都會區，導致新開發土地的案件較少，但都更危老案反而熱絡起來，這也是會積極開發的方向。