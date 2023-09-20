攻台積熊本廠旅宿商機 台商斥30億日幣興建公寓式酒店

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搶攻台積電熊本設廠的商機，台灣觀光業者鎖定台積電進軍熊本的差旅市場，簽下30億日幣合約興建公寓式酒店，預計於2025年3月完工投入市場，並委託Domo集團經營管理。

DoMo集團（7622）是第一家以民宿項目完成櫃買中心創櫃板登錄的公司，在2017年爭取到國發基金入股，也是國發基金第一個投資的海外連鎖旅宿集團，民宿在台灣、日本與馬來西亞開枝散葉，其中新宿DOMO-HOTEL於2020年榮獲世界3大設計獎之一、日本通商產業省2020優良設計獎Good Design Award，台灣宜蘭DoMo民宿則獲得交通部觀光局「好客民宿」標章DOMO-CAFE，被Panasonic評選為「2018東京必喝5大咖啡」，並於今年獲得商總品牌金舶獎殊榮赴總統府接受蔡英文總統表揚，是台灣觀光服務品牌海外輸出的典範。

台灣旅宿業者近年來積極佈局海外市場，DoMo集團（7622）董事長李奇嶽表示，日本旅遊大爆發的熱潮中，旗下在日本東京開設的民宿連續8個月的住房率都在9成5以上，看中台積電熊本建廠後的發展，於今年初即在熊本設立辦事處，積極洽談拓點事務，今獲同為台灣觀光業的業主支持，挹注30億日幣簽下熊本公寓式酒店建案。

DoMo熊本館（暫名），位於菊陽町光之森車站800米，距離台積電開車約12分鐘，是距離台積電最近的鬧區，購物中心，麥當勞，餐廳，星巴克等一應俱全，生活機能便利，規劃為樓高14層樓，一層五戶，共65戶，三房二廳型態，每戶約70~80平米，客廳設計為多功能商務用途，可視訊會議，電腦與辦公事務機齊全，可提供商務人士做為熊本的行動辦公室，也會提供商務郵件代寄代收服務，免除商旅客收受文件資料困擾，並備有近百車位，提供商務客停車需求，預計2025年3月落成。

DoMo集團（7622）董事長李奇嶽表示，感謝業主的信任與支持，必定不負所託努力將熊本館打造為商務客前進台積電的最強後援。房間規劃為三房二廳房型主要是因為在籌備期間與前往台積電的商務旅客進行多次訪談與市場調查後發現 ，每次出差多為2~3人一組，常有會議與辦公需求，住宿商務飯店皆為一人一室，房間實在太小，也無法聚集辦公與會議作業，商務飯店停車不便以及無法代收送郵件公文書信資料，且出差一次多為一~二周，衣物有換洗需求，公寓式酒店提供了會議辦公，廚房，陽台，洗衣機等設施能滿足他們的需要。目前已有台積電的供應商來洽談落成後的企業包房，未來要做為熊本的據點。