歷史建物「原佳里郵便局」外觀斑駁 閒置7年如廢墟

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原佳里郵便局是台南市現存唯一的郵電相關日據時期官署建築，位於佳里鬧區中山路上，2016年被登錄歷史建築後，相關單位啟動文資調查、修復設計等計畫，然而經過7年仍處於閒置狀態，不僅外觀斑駁脫落，宛如廢墟，還有不少民眾恣意地將車輛停在建物前空地，在熱鬧的商圈中，顯得突兀。

根據文化部文化資產局資料，原佳里郵便局的前身是「蕭壠郵便受取所」，於1897年開設，而現今的建築係於1932年興建。台南市政府文化局2016年公告原佳里郵便局為歷史建築，其建築採日式切妻頂屋頂設計，立面洗石子工法精緻，外觀頗具個性，造形優美，反映1930年代之建築風格。

不過，原佳里郵便局登錄歷史建築雖然已經7年，至今依舊是荒廢閒置、雜草叢生，不少經過的民眾還以為是廢墟；當地的六安里里長林佩玲說，原佳里郵便局在佳里最熱鬧的街上，周邊幾乎都是商家，附近也有不少公家機關，很適合開店，如果做為辦展覽的文化聚落也很適合。

「真的很可惜！」林佩玲說，4年前相關單位來地方辦公聽會，討論如何將原佳里郵便局活化，但到現在仍看不出有任何變化，因為它是一座歷史建築，若周遭長雜草、老舊管線掉落等，里民也不敢隨便進入清理，只能委由公所函文給所有權人台灣郵政協會、台灣電信協會派員處理。

台南市政府文化局文資處處長林喬彬表示，文資處已經輔導台灣郵政協會、台灣電信協會完成調查計畫，但兩協會對於建物修復後的用途，並無一個明確目標，因此有意將原佳里郵便局捐給市府做活化利用。現階段囿於修復設計經費尚無著落，文資處仍是希望待經費到位後，再做下一步規畫。