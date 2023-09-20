iPhone15開賣 遠傳祭4大優惠

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

Apple最新手機iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max即將於本周五（9／22）盛大開賣，遠傳電信宣布，當天上午9時將於三創生活園區的遠傳台北資訊園區門市舉辦開賣活動，上午8時起發放號碼牌，排隊民眾限量享加碼好禮。

遠傳推出包括「天天抽黃金蘋果」、「舊換新最高折35,000元，手機0元起，空機同享」、「MacBook、iPad、Apple Watch各再折1,000元」、「聯名卡賺8％回饋、VIP最高再折5,000元」等重磅優惠。

10月31日前來遠傳買Apple，就有機會抽到金蘋果！活動期間申辦遠傳心5G 999以上資費搭iPhone 15系列機款就享有抽獎機會，遠傳將天天抽1名幸運兒送出點睛品黃金蘋果串珠手繩。

遠傳響應環保，邀請用戶持舊機換iPhone 15系列新機，再享加碼1,000元折扣，最高可折35,000元，原價44,900元的最夯機型iPhone 15 Pro Max 256G，搭配999資費簽約36個月的專案價優惠及舊換新最高回饋，0元就可以帶回家。

除了iPhone外，遠傳更祭出其他蘋果商品優惠給果粉，加購MacBook 、Apple Watch、iPad系列商品，均可各再折1,000元，並享蘋果配件加價購65折起優惠。不僅如此，遠傳再加碼Dyson／LG最夯質感家電3,000元折價給果粉。

針對老客戶，VIP續約最高可再折5,000元，而無論新、舊用戶，只要於遠傳門市、遠傳心生活APP、遠傳網路門市使用friDay聯名卡結帳再賺最高8％回饋。線上立即申辦最快1小時核卡，新戶首刷再送500遠傳幣。

不僅搭配門號享優惠，遠傳也提供好禮給購買空機民眾，活動期間至遠傳門市或網路門市，都再送1,000元Apple配件購物金。

iPhone 15首賣日位於三創的遠傳門市，前50名搭配指定資費的用戶，享加量不加價，容量免費升級，再送價值4,690元的林襄x普格爾「襄支襄守大禮包」或價值3,070元的吳慷仁xUAG「仁仁守護大禮包」，以總價值最高8,190元的贈禮來慰勞辛苦排隊的果粉。

遠傳針對中南部果粉，特別選在台中逢甲福星門市及高雄林森門市同步提早至上午9時開賣，兩家門市各提供10名綁約排隊禮，搭配遠傳心5G 1599費率、綁約48個月，原本是iPhone 15(128G)手機0元帶走，加上排隊禮，馬上升級為0元帶走iPhone 15(256G)，而iPhone 15 Pro(256G)也只要7,300元，並加碼再享林襄或吳慷仁的配件大禮包二選一。

遠傳不僅提供門號優惠，也針對購買空機排隊的果粉推出加碼好禮物，遠傳三創門市提供前30名購買民眾「襄支襄守大禮包」與「仁仁守護大禮包」二選一，以及1,000元Apple配件購物金，要入手首度採用USB-C的iPhone，這1,000元Apple配件購物金正好可讓消費者以划算的價格購買周邊配件。

三創搶得頭香申辦iPhone 15系列搭配指定資費的民眾，遠傳大方加碼贈送價值19,900元的iPad 10.9吋(256G)以及價值15,600元的點睛品黃金蘋果手繩，總價值超過3萬5千元；且同樣享有前70名的排隊禮，也就是頭香民眾將可帶走總價值最高43,690元的贈禮！