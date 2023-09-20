油價飆高刺激通膨 對各國央行構成新挑戰

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

沙烏地阿拉伯與俄羅斯延續減產措施和能源需求上升，刺激國際石油報價基準的倫敦布蘭特油價本季來累漲約26％，並逼近每桶100美元大關，讓沙俄成為大贏家，卻給致力對抗通膨的各國央行構成新挑戰。

全球動能源需求攀升並超過產油量，使全球原油庫存量快速下降，讓許多專家預期油價繼續上漲，令燃料價格水漲船高並帶動通膨壓力回升，最終可能令央行繼續升息。

聯準會（Fed）為繼續升息留下空間，因為油價飆漲會推高貨品與勞務等價格而令經濟放緩，這是Fed和投資人都不希望發生。

商品數據商Argus Media首席經濟師費菲（David Fyfe）指明顯出現通膨再次走高風險，這可能令央行在年底前繼續升息。

今年初以來油價是往下走，直到沙國7月宣布每天減產100萬桶原油後，油價就強勁回升。

國際石油以美元計價，美元自7月中以來也跟油價同步走強，讓美國以外地區所面對的問題更大。因為美元升值令其他外幣貶值而減少構買力同時，卻要花更多錢去採購石油。

印度曞石油進口大國，其央行18日指油價大漲給全球金融穩定構成風險。除非經濟放緩而降低能源需求，否則會威脅到通膨壓力大增。

石油貿易商Vitol Group研究部主管席瑞歐（Giovanni Serio）說，目前全球石油庫存量正以每天縮減近200萬桶的速度在下降。其中一個原因是，雖然中國經濟被弱，但其能源需求量卻很大。

他預期北美和拉美會增加產油量，讓全球供需情況在第四季更趨向平衡。