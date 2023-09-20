中華電信i15首賣會 前88名排隊果粉有3,600元優惠券

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中華電信將於9月22日上午8點假台北東區服務中心（松仁路130號）舉辦「iPhone 15新機首賣會」。中華電信將於首賣會現場贈送前88名排隊果粉3,600元優惠券。

客戶只要於2023年12月14日前持優惠券至中華電信門市購買iPhone 15全機型任一款，無論新申辦、攜碼、續約精采5G購機方案、或申請「iPhone for Life」新機方案均可使用3,600元優惠券。

中華電信台北東區服務中心比鄰國際知名地標台北101大樓，除提供全方位電信業務申辦與諮詢服務，更兼具影音娛樂、實機展示及數位體驗的功能。中華電信iPhone 15新機首賣在此舉辦規劃精彩的活動，將提供排隊客戶以掃描QR Code方式參與活動，提醒果粉記得帶手機來參加中華電信iPhone 15新機首賣會共襄盛舉。

中華電信針對購買iPhone 15全機型，搭配精采5G月繳999元以上，中華電信HiNet寬頻客戶享加碼購機折價1,000元、將來銀行新戶購機加碼折價1,000元、再贈Hami Video運動館5天體驗、綁定App Store行動帳單代付服務，消費最高享1,000元抵扣。申辦精采5G月繳1,399元以上方案，除上述優惠外，搭配12／24／30個月贈Apple購物金2,000元、搭配36／48個月租期，最高贈Apple購物金5,000元，搭配「舊機換新機」舊機回收價加碼折2,000元，VIP客戶續約可享最高購機折5,000元，總計最高享加碼15,000元購機優惠。

中華電信9月22日起領先銷售「iPhone for Life」新機方案，前12個月每月手機費用最低929元起，搭配精采5G指定資費（租期12個月）及AppleCare Services行動裝置保險服務，最低只要月繳2,216元起，即能帶回iPhone 15新機。約滿到期後完成舊機回收，即可再用「iPhone for Life」購入下一代新iPhone。