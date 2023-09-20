怕「壞蛋」影響月餅銷量 喜樂保育院堅持選用國產蛋

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國內缺蛋、進口蛋議題延燒，導致大批蛋製食品遭殃，適逢中秋節許多店家推出月餅、蛋黃酥，民眾擔心蛋黃是否有問題，彰化縣二林鎮喜樂保育院庇護工廠表示，包括雞蛋、麵粉的成本都提高，不過他們堅持使用國產蛋，避免遭受進口蛋波及。

農業部進口蛋把關出包，國內仍有5402萬顆進口蛋封存待銷毀，因此讓不少消費者不敢吃進口蛋，還傳出蛋品業者將進口蛋混蛋液流入市場，由於中秋節倒數，月餅、蛋黃酥等應景食品都需要用到雞蛋，不少民眾擔心害怕購買到「壞蛋」食品。

有烘焙業者就表示，現在大家都人人自危，擔心無形中買到「壞蛋」，很多同業都會特別把關雞蛋品項與品質，因為一般消費者並無能力自我把關，因此只能自己嚴格把關，不僅擔心吃到壞蛋，也怕壞蛋打壞自己的招牌。

喜樂保育院事業部發展中心主任陳美秀表示，她們推出的中秋月餅禮盒因為疫情關係，訂單少了近3成，不過在庇護工廠的努力下，加上堅持使用國產蛋，今年的中秋月餅訂單相較疫情前微幅成長7％。

陳美秀說，近年不僅遇上缺蛋危機，很多原物料的成本都上漲，像是麵粉也上漲1、2成，其中蛋黃去年每顆在10元左右，今年則要到11、12元，不過他們都跟消費者強調，全台每2顆雞蛋就有一顆來自彰化，因此他們都用國產蛋，所以不用擔心。

陳美秀強調，此波進口蛋問題並未衝擊到他們，大宗的中秋禮盒訂單早就已下訂完了，目前還在訂購的多半是散客，也都會主動跟消費者提醒，庇護工廠所使用的都是國產蛋，因此不用擔心，讓目前整個銷售情況都很穩定。