台灣大iPhone 15開賣首度移師三創門市 祭近300萬好禮

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台灣大哥大9月22日（五）上午8點開賣iPhone 15系列新機，20日宣布「最i果粉 5GO送」開賣活動，首度移師台北三創門市舉辦。

活動現場將打造機場情境，設置登機門、送餐車、航班時刻表等，贈送排隊民眾飛機餐。台灣大總經理林之晨、個人用戶事業商務長林東閔將親自出席，宣布凡在台灣大申辦iPhone 15系列，就有機會抽中頭獎「環遊世界5大洲豪華套裝旅遊雙人遊」等大獎，總獎項價值近300萬元。

開賣活動也邀請「圍棋女神」黑嘉嘉擔任一日店長，頒贈頭香獎。

開賣活動當天現場申辦iPhone 15系列前30名果粉通通有獎，獎項總價值逾10萬元，頭香民眾「5GO送」獨享5次抽獎機會，最大獎是市價4萬多元「買1送5 Apple大禮包」，另外還有市價14,900元iPad第10代、市價13,500元Apple Watch Series 9、AirPods Pro 2、momo幣等。

台灣大寵推出iPhone 15「最i果粉 5GO送」活動，凡於11月30日前申辦指定專案搭購iPhone 15全系列任一機款，即可抽總價值近300萬豪禮，包括「環遊世界5大洲豪華套裝旅遊雙人遊」(市價約120萬元，共1名)，包含機票、住宿套裝行程，1人中獎，2人同行，攜伴遨遊美洲、亞洲、澳洲、非洲、歐洲五大洲共9大國，包括日本、韓國、泰國、澳洲、土耳其、埃及、美國、義大利、法國，不論到義大利威尼斯遊船、法國走訪羅浮宮、埃及看金字塔、土耳其搭熱氣球等，環遊世界套裝行程完整享受；喜愛國內旅遊的果粉則有機會抽中「台鐵鳴日號觀光列車雙人遊」(市價超過12萬元，共14名)，享五星鐵道3日遊。

申辦指定專案搭購iPhone 15，同時加購「好速加掛」1Gbps光纖上網方案，最低749元起，享1Gbps高速光纖上網服務，除了送1,000元momo幣，每月5G熱點傳輸量最高優惠25GB，再享「環遊世界5大洲豪華套裝旅遊雙人遊」2倍中獎機會。

台灣大日前開放預購 iPhone 15 、 iPhone 15 Plus、 iPhone 15 Pro 、 iPhone 15 Pro Max，網路預購量增七成、實體通路反應熱烈。到台灣大申辦5G月租1,599元，iPhone 15(128GB)專案價0元帶走；搭月租1,599元，約期48個月，iPhone 15 Pro(128G)專案價7,300元，VIP用戶續約購機專案價最高折5,000元。台灣大五年以上老客戶續約指定專案還可再享萬元免預繳，限時升級我的VIP，舊機換新機或月租費升轉續約還可獲得最高2,000元 momo幣回饋。

申辦台灣大指定專案購買 iPhone 15 系列，享「mo幣多」優惠，以48個月合約為例，每月最多回饋750元momo幣，以1,399元月租為例，相當於提供月租約5折等值優惠。另外，還有Disney＋今年請你看，以及贈送多元娛樂服務，包括YouTube Premium 4個月、MyVideo 1個月、音樂串流服務3個月免費、GeForce NOW最高3個月免費；10月31日前申辦再送電信獨家的Apple TV ＋及Apple Arcade等娛樂服務最高6個月免費。11月30前購機則贈送Apple Store新戶帳單折抵金300元。

台灣大本週五除了開賣iPhone 15系列新機，同步開賣Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2、Apple Watch SE，今公布Apple Watch資費，搭配5G指定專案月租999元、合約48個月，Apple Watch Series 9 GPS版(45mm)只要0元就能帶回家；搭配5G指定專案月租1,399元、合約48個月，Apple Watch Ultra 2為7,900元。