橘焱胡同集團新品牌助攻 今年營運樂觀可期

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興櫃餐飲類股－橘焱胡同（2761）集團旗下代理品牌－日本米其林推薦鰻魚飯「四代目菊川」插旗台中市東興路商圈，今（20）日開幕首日晚餐時段，預約宣告客滿！橘焱胡同集團董事長吳念忠表示，疫後餐飲消費力大爆發，「四代目菊川」10月份將進駐高雄漢神巨蛋，第四季還將代理引進日、韓人氣品牌，預期年底前，集團總品牌數可達11個、全球總店數上看60家，對今年的營運表現相當樂觀！

吳念忠表示，子公司「同賞宴」購入的平價燒肉丼飯品牌「開丼」，自9月納入橘炎胡同集團後，帶動月營收明顯大幅增長，預計年底前，還將代理引進日本靜岡高檔天婦羅品牌，以及韓國連鎖炸雞品牌，從平價到高端滿足不同客層需求；此外，明年第一季末，也將代理引進日本最大的迴轉壽司品牌、「胡同燒肉」品牌美國第一家分店，明年將插旗加州。

預計明年第二季掛牌上市櫃的橘焱胡同餐飲集團，受惠台灣餐飲市場復甦及多角化策略奏效，上半年合併營收4.5億元，年增51.15％，稅後純益0.19億元，年增15倍，EPS 1.32元，改寫歷年同期新高。

法人表示，在多角化衝刺與新品牌加入推升成長動能下，下半年營運將旺上加旺，預估9月營收可挑戰9,000萬元以上，Q4單月營收破億可期，估今年全年營收衝破10億元大關、EPS上看4-5元，營收與獲利創歷年新高可期！

橘焱胡同餐飲集團以自創品牌「胡同燒肉」為起點，近年積極拓展餐飲版圖，以多品牌、多業態與多據點策略發展，從平價到高端滿足不同客層需求，也持續發展聯名餐飲、空廚、線上商城及海外布局，多角化衝刺集團營收與獲利。

目前橘焱胡同旗下共有9個品牌，包含「胡同燒肉」、「胡同裏」、「一幻拉麵」、「胡董牛肉麵」、「胡同燒肉夜食」、日式雞肉串燒「台北鳥喜」、日本和牛燒肉專賣「一牛樂」、日本米其林餐盤推薦的鰻魚飯專賣店「四代目菊川」等。