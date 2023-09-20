富士達保經取得雙項國際資訊安全認證

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在快速發展的網路時代，各項金融服務數位化帶給民眾更便捷的消費體驗，但資安事件卻也時有所聞，造成企業與客戶雙方的權益受損。富士達保經為提供客戶更安全的服務品質，並響應政府資安政策，持續積極強化系統安全，並於今年9月正式通過「ISO 27001」及「BS 10012」雙項資安系統個資隱私保護認證。經過國際驗證機構英國標準協會（BSI）驗證取得證書肯定，展現富士達實踐資訊安全的決心，以達到數位系統安全更高的規格與標準。

富士達保經董事長廖學茂表示，數位轉型對於金融保險業來說是重要趨勢，富士達自多年前即開發「富士達AI機器人」智能系統，加速行動投保的全面應用，帶給業務員及客戶更好的使用體驗。網路的便利是一體兩面，有利必有弊，因此於今年富士達全力強化系統安全，順利取得「ISO 27001」及「BS 10012」雙認證，更攜手BSI第三方機構協助，正式通過認證資格，彰顯資安防護管理成效極佳，固若磐石。以穩固的資安為基礎，將持續發展網路投保及遠距投保業務，提升數位應用效率。

未來富士達保經也將會持續精進數位服務，在資訊安全管理與個資管理上做好嚴密把關，讓保險服務朝向全程數位化發展的過程中安全無虞，實現保障零距離。同時，透過「投保無紙化」、「減少交通碳排」擴散綠色能量，實踐ESG永續理念，讓保障與環境都能夠持續長存。