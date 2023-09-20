安泰銀行「優匯日」換匯有撇步 免登錄、免搶序號

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各國疫後國境相繼解封，民眾報復性旅遊熱潮興起，尤其鄰近的日本成為民眾國外旅遊的熱門首選勝地，也大大刺激了民眾換匯日圓需求，雖然暑假結束，甫步入開學，但即將到來的中秋、國慶連假，又逢日本賞楓、銀杏季節，洽好提供民眾另一個出遊機會，趁機增進與家人、朋友的感情。

近期匯率市場大幅波動，尤其美元受惠聯準會自2022年3月份啟動一連串鷹式升息推升美元持續走升，日圓兌美元貶破146，新台幣也逐步進逼32元關卡，日圓兌新台幣一度出現「0.21」字頭。

想要把握暑假尾巴出遊機會的民眾，安泰銀行理財產品部建議，可利用安泰銀行推出的「優匯日」活動換匯最划算，首波即在9月22日推出，當日客戶透過「網銀／行動銀行」通路，以新台幣兌換日圓，可享有日圓牌告匯率減免0.15分的優惠。

舉例來說，假如以新台幣10萬元於安泰「優匯日」換匯，而臨櫃牌告匯率為0.2191，則「優匯日」換匯可多換得3,146日圓，等於可以多享受一份和牛燒肉吃到飽的錢。

安泰銀行知道客戶在換匯上的顧慮，貼心針對一般民眾需求，直接以「網銀／行動銀行」通路提供「優匯日」指定日期換匯享優惠的活動，不限客戶資格，沒有優惠組數限制，只要在安泰銀行有新台幣及外幣存摺，並且已申辦網銀／行動銀行功能，免登錄、免搶序號，「優匯日」指定日期均可享受超高的匯率減免優惠。

首波活動將於2023年9月22日(周五)舉辦，當日透過安泰銀行的「網銀／行動銀行」通路，以新台幣兌換指定幣別，均可以享有美元匯率減免4分、日圓減免0.15分、歐元減免8分、澳幣減免5分、南非幣減免1.5分的優惠。

安泰銀行理財產品部建議，與其想換在最低點，不如有紀律的分批換匯，透過不同幣別的均衡配置，加上紀律性分批進場，才是最穩健的外幣資產配置之道。

本項「優匯日」換匯活動適用幣別有美元／日圓／歐元／澳幣／南非幣，於「優匯日」均有優於牌告的優惠匯率，自9月22日起每周五至11月24日止，限銀行營業日。