基泰缺席說明會挨批不負責任 最後5分鐘現身鞠躬道歉

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

基泰建設造成鄰房下陷，台北市都發局20日晚間將辦理「房屋損壞鑒定結果結構是否安全」說明會。民進黨台北市議員陳怡君表示，民眾質疑現場有3大公會背書，但肇事的基泰卻未出席根本不負責。都發局則回應，有邀請基泰但基泰未前來。最後基泰人員終於在結束前5分鐘現身。

陳怡君指出，受損戶目前結構並無危險和問題，將持續監測。而目前2間較靠近工地的鄰房，市府為安全考量，將安排透地雷達掃描地基是否掏空。

但住戶仍有許多反應，包含地下室滲水、漏水，不滿鑑定結果。有民眾更質疑，現場有3大公會背書，但肇事的基泰卻沒出席太不負責，相關因應計畫、未來損害又該怎麼辦？

民眾抱怨，他和建管處索取基泰給市府的監測資料，但建管處回覆已送檢調。有什麼秘密是市府不能說的秘密？泰基打市府的臉，也打民眾的房子。公務員有專業、公權力，卻沒有作為，現在還要受災戶相信市府，誰敢相信？

受災戶並提出4項要求，包含未來施工計畫須送3大公會審查，且以後不得讓建商找建築師，將來基泰2個工地開工，須上網公開檢測資料，3大公會監測的人員，只要曾和跟基泰合作，住戶就不會相信。

都發局長王玉芬回應，有邀請基泰，但基泰並沒有出席。下次開會將尋找大直適當、離民眾較近的地方的地點。下週先針對下陷的25戶說明公辦都更並詢問意願，下下週則針對25戶的東側和南側各開一次會議，之後則是大直街94巷1弄也有都更意願的社區。

她強調，市府不是建商，不能喊出「一坪換一坪」，這樣十分不負責任，市府需要試算。

而基泰建設楊姓主任其實有到現場，只是隱身在住戶中，在說明會開始後1小時多、表定結束前5分鐘終於現身道歉。他強調，將配合市府指導做事，遭現場民眾怒斥。