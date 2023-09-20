野村資產管理：三大關鍵利多 助日股邁入牛市

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2023年以來日股表現亮麗，日經225指數漲幅為28.5％，遙遙領先美國標普500指數的16％(至9／18)，吸引國際投資人目光。野村資產管理身為日本首屈一指的資產管理公司，對於這次日本經濟與股市的復甦更是有感，相較於歐美國家，日本景氣表現穩健，企業獲利也率先反彈，更重要的是，三大關鍵利多：公司治理革新、通縮轉通膨、突飛猛進的內需市場，帶動日本股市展開長期的多頭格局，今年的漲勢只是起點，建議投資人積極參與日股的成長機會。

野村資產管理日本策略價值協管基金經理河野光成（Mitsunari Kawano）於20日來台記者會中表示，日本經濟復甦強勁且具韌性，相較於歐美國家的綜合領先指標（CLI）在2022年明顯下滑，日本迄今仍保持在長期平均值以上，根據野村資產管理預估，2023～2024年日本GDP季增年化率不但均為正成長，成長幅度更領先歐元區與美國。從企業獲利的角度而言，自2004年以來日本的企業獲利水準與美國相等，但今年以來獲利預期大幅成長、遠勝美國與歐元區。

日本市場不僅短線具有極佳的吸引力，長線更有結構性利多因素支持。河野光成指出，隨著近年來股東行動主義在日本逐漸受到重視，東京證交所修訂公司治理守則，呼籲日本企業要多向國際規範看齊，降低交叉持股及讓更多女性與國際人才擔任董事等等，日本企業開始加快結構性改革，隨著日本官方持續進行治理改革，日企終於開始重視股東行動主義、轉向追求股東利益。近年來日股加速發放股利與實施庫存股買回等措施，在2022年發放的股利與買回庫藏股金額已突破25兆日圓，預估2023年金額仍將持續攀升。

此外，日本企業股東結構也有明顯轉變，外國投資人加上投資信託的比重約為40％，上市企業加上金融機構的持股亦約佔40％，企業決策透明化且樂於與投資人溝通。2023年3月東京證交所致函在主板和標準板的上市公司，呼籲重視股價和資本效率，同時也要求股價淨值比(Price-to-Book Ratio)低於1的上市公司制定具體改善計畫；另外也頒布一項新規，要求主板上市公司在2026年3月之前企業市值要達到100億日圓，否則將勒令從交易所退市。東京證交所促進企業改善資本效率可望帶動並加速更多改革。

另一項重大轉變則是日本已由通貨緊縮轉為通貨膨脹。日本自1990年代初出現泡沫經濟後，國人消費意願低落、物價持續下跌，陷入長期通縮與經濟停滯。將近30年的通貨緊縮終於在2021年出現改變，河野光成指出，受到食物價格與電價上漲的影響，日本通膨月增年率在2022年底來到4％的高點，之後回落至約3％的水準，如果日圓對美元保持相對弱勢的表現，加上油價位於高檔，直到今年底前，日本的通膨應可位於2％以上。

除了外部推升通膨的因素，日本國內的薪資也出現明顯的成長，成為另一股帶動長期通膨的助力。日本最大聯合工會Rengo於5月10日公布春鬥結果，整體調薪幅度達到3.67％、中小企業調薪幅度也達3.61％，調整幅度為近30年來最大，預估2023年薪資增幅將達到3.8％，優於原先預期的2％～3％之間的幅度。

隨著薪資大幅調整，內需消費甦醒，形成良性循環，並帶動日本經濟復甦。此外，疫後日本重新開放邊境，國際觀光客回流消費，日本觀光廳即預估2023年訪日外國旅客的消費總額超過4兆日圓；且根據統計，2023年1至6月日本的外國觀光客人均消費支出突破20萬日圓，較疫情前增加約40％，這些數字還未包括大陸政府甫於今年8月開放民眾訪日的部分，相信下半年在大陸觀光客加入後，日本的內需消費可望持續漲勢，支持日本經濟與股市持續成長。

野村基金(愛爾蘭系列)日本策略價值基金強調個股價值導向，尋找日本價值長期低估企業，透過「資產價值」、「品牌價值」、「盈餘成長能力價值」進行企業投資價值評估。

河野光成指出，投資人偏好價值投資的潛在催化劑包括：1.發掘擁有不可或缺的致能科技(Enabling Technologies)的企業，其中半導體材料、可再生能源、電池技術、節能等綠色科技是日本企業能夠提供貢獻的幾個領域；2.在日本，從以傳統投資人為主到以主動投資人為主的股權結構轉變，會激勵價值型企業做出改變；3.供應鏈從全球化轉向本地化可能導致通膨壓力，企業的盈餘成長能力價值將更受重視。