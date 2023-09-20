限量500組！ 中秋低碳無煙「手抓海鮮桶」 免烤免等立享豪華海鮮

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下周即將迎來疫後第一個中秋節，月圓人團圓，親友歡聚少不了吃吃喝喝。瞄準中秋600億的聚餐商機，台中新天地餐飲集團推出霸氣手抓海鮮桶外帶熟食，標榜免烤免等即享豪華海鮮，而且還不會造成空汙，堪稱懶人福星。海鮮桶吃得到整隻波士頓龍蝦、根島大蝦、紅蟳、九孔鮑、扇貝、綜合蔬菜等多種海陸食材，4人份售價1999元；6人份售價2999元，每人約500元，限量500組。

台中新天地餐飲集團參考盛行於美國南方港口的手抓海鮮吃法，推出一款取名為「嗆秋海鮮桶」的中秋應景外帶熟食，選用整隻波士頓龍蝦、根島大蝦、紅蟳、九孔鮑、扇貝、綜合蔬菜等多種海陸食材，加上主廚特製的「藤椒青醬」或「炭烤紅醬」2款風味醬料拌炒入味，再裝入可外帶的食品級耐熱桶，分成4人份、6人份量，免烤免等新鮮吃，不必費心準備食材或擔心烤焦。

新天地表示「嗆秋」用閩南語發音，意指送禮或收禮的人可以自豪又體面，今年中秋推出的這款手抓海鮮桶，為民眾帶來更多元的中秋聚餐、送禮新選擇。無論是藤椒獨特且震撼舌尖的麻香口感，或炭香濃郁的鹹甜風味，都是當天新鮮現做。儘管全球原物料、食材、包材成本居高不下，憑藉集團大宗採購優勢，今年的中秋禮售價仍維持去年價格，食材豪華份量夠，為消費者守住荷包，已有民眾一口氣預訂10幾組，預估今年中秋的新客訂單將比去年增加3至5％，業績有望較去年成長1成。