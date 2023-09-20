桃園不僅學校禁用液蛋 將擴大到關懷據點和幼兒園

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桃園市府20日赴議會針對進口蛋稽查專案報告，不分黨派議員讚賞桃園市長張善政宣布校園營養午餐禁用，也建議納入幼兒和老人，市府社會局和教育局晚間表示，關懷據點、幼兒園也禁止使用液蛋，保護長者和幼兒健康。

張善政關心影響學童健康的營養午餐安全性，19日宣布桃園即起禁止營養午餐使用液蛋，教育局同日安排學校營養師至6家食材供應商及17家團膳廠商，共計23家查核蛋品使用來源、有無標章驗證、蛋品外觀、存放位置及保存期限等，目前查核結果都符合相關規定，後續市府也會持續關注。

議員朱珍瑤肯定桃園市率先要求營養午餐業者暫停使用液蛋，但也提到連日下來不僅家長，問題蛋也造成長者人心惶惶，如果行政上可行，應該將社區共餐以及公共托嬰中心、幼兒園等一起納入暫時禁用範圍，待中央釐清過期禁口蛋流向再行開放，進一步保障長者以及嬰幼兒食品安全。

自稱「地方媽媽」的張碩芳則提到，自己孩子近日才患沙門氏菌住院1周，也發現近期醫院幼兒、小孩感染沙門氏菌的比例大增，呼籲衛生局和教育局嚴查是否對兒童產生影響，同時針對製作冷凍產品的糕餅業者，要求進行嚴格的查驗和公佈產品流向。

社會局對此表示，經調查各關懷據點使用蛋源，皆為國產蛋，未使用液蛋，同時宣布並告知各關懷據點和公托中心，近期暫時禁用液蛋，以維長者健康。教育局也表示，幼兒園、公托等也禁止使用液蛋，保障幼兒安全。

桃市府指出，自今年5月25日發生泰國進口發霉蛋事件，市長張善政隨即指示市府跨局處啟動食安聯合稽查小組，成員包括衛生局、農業局、法務局、經發局、勞動局、環保局與教育局，在9月11日發生台農巴西進口雞蛋誤標效期事件後，桃市府食安聯合稽查小組更加強稽查，從工廠、倉儲、賣場、連鎖超商到傳統超商及商店，一家一家查訪，守護市民食安。

桃市府指出，農業局強化畜牧場生產端源頭管理並持續掌握雞蛋的供應情形；教育局啟動校園使用蛋品查核訪視工作，確保學生飲食安全；經發局主動了解本市公有市場、糕餅業及食品類觀光工廠等蛋品來源，希望透過全面加強聯合稽查，確保市民食用蛋的安全衛生，讓消費者安心購買。