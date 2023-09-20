近視雷射大升級！ 眼科醫師也拒做「四眼田雞」

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誰說「眼科醫師不做近視雷射」？大學眼科院長蘇國豪今（20日）公開自己和太太都是近視雷射受惠者，他11年前接受近視雷射800多度近視秒變好視力，如今雷射手術更進步了，可全方位滿足近視、老花以及散光等視力問題，且傷口更小、恢復更快；23歲謝姓啦啦隊女孩手術2天即上台勁歌熱舞見證新式手術「恢復快，工作生活無縫接軌」。

雷射近視手術引進台灣已超過20年，坊間普遍流傳「眼科醫師不做近視雷射」，許多知名眼科醫師還是戴厚重的眼鏡，蘇國豪說那是過去的刻板印象，近視雷射手術已經非常成熟，且過了恢復期後甚少有後遺症、併發症；他在11年前接受近視雷射，當時自己有800度近視，且已出現老花。

蘇國豪說，他考量的就是自己是雷射近視手術執行醫師，深知這種手術零風險，且可一併處理老花問題，果然手術後很快就恢復，迄今已雷射逾10年，目前雙眼視力良好，就是最好的見證。

大學眼科每年執行雷射近視高達5萬眼，隨著眼科醫療科技日新月異，目前大學眼科已升級到SMILE Pro全飛秒近視雷射，蘇國豪解釋，有散光的患者散光的軸度在坐位以及躺位會產生些微的差異，因而影響手術定位，新型SMILE Pro的輔助導航系統，透過即時顯示視軸與散光軸位置，快速引導醫師精準定位，精密監控手術過程，有效準確的解決患者近視、散光問題。

22歲的謝姓啦啦隊女孩和23歲的蔡姓姐妹淘20日現身說法，他們在18日接受近視雷射手術，20日就能上台勁歌熱舞，謝小姐說，以前戴隱形眼鏡打籃球常乾澀不舒服，影響投籃準度，非常期待恢復完後的神射手手感。她們手術過後2天就可以工作出席活動，大讚新式雷射手術「恢復快，工作生活無縫接軌」。

中科慧雯大學眼科主任許紘睿提醒：「近視雷射手術後即使視力矯正恢復，仍是患有近視的眼球結構，術後需維持良好用眼習慣，建議每半年定期進行視力檢查，才能保持視力健康。」