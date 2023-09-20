〈四代目菊川〉鰻魚飯插旗台中 10／31前消費享9折

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由橘焱胡同餐飲集團代理引進的日本米其林推薦，開幕超過90年的「四代目菊川」插旗台中市區，今（20）日晚餐時段正式營運，首日即宣告預約客滿！為歡慶開幕，即日起至10／31前到台中店用餐，消費金額即享9折優惠！

日本社長菊川雄平表示，「四代目菊川」採用品質最頂級的鰻魚，嚴選最佳尺寸及厚度，秉持著「殺鰻三年、串鰻八年、烤鰻一生」的職人精神，店內皆採活鰻「現殺、現串、現烤」，追求更新鮮、更講究的鰻魚料理，師傅們更是以多年的炭火直烤經驗，確保在火烤過程中將鰻魚水份鎖在其中並保留適當的油脂，讓客人可以品嚐到鰻魚肉質的細緻綿密與魚皮難得的薄脆香酥。

「四代目菊川」台灣品牌負責人陳育安表示：為呈現出最完美的鰻魚飯料理，除了嚴選鰻魚與烤炙功夫，食器上也絲毫不馬虎，選用江戶時代延續至今的日本六大古窯之一「信樂燒」特製「一本鰻」專用器皿，信樂燒保溫性極佳，讓鰻魚飯送抵顧客桌面後以最佳品嚐狀態呈現，從第一口吃到最後一口都是熱騰騰的美味。

鰻魚飯的主要配角，使用產自富山縣魚津市的優質越光米，甜味、黏度和粒粒分明的口感備受好評，乾爽彈牙與鰻魚醬汁互相襯托的米飯。

推薦餐點主打「名物一本重」、「名物一本鰻三吃」及「鰻丼」等經典鰻魚料理，售價從600元到980元；其中，「菊川鰻三吃」可品嚐到鰻魚飯不同的口味，首先將鰻魚飯分為四等份，第一份先品嚐原味，感受鰻魚的肥潤與鮮美醬汁，第二份加入搭配的海苔、蔥花、山葵、山椒粉，增添細緻清爽的風味，第三份請倒入高湯做成茶湯泡飯，清新飽足的幸福感由胃溫暖回甘至味蕾，最後則可依自己的喜好製作一份最喜歡的口味。

「四代目菊川」今年1月於台北展開台灣首店，二號店選擇落腳台中，地點緊臨瑚同燒肉夜食（胡同燒肉6號店），迎賓入口優雅大氣，以大面積留白的風格突顯品牌調性，延續超過90年的品牌形象，完整承襲來自日本本店的傳統風韻。

店內座位46席，吧台區可透過大面玻璃直透半開放廚房，親睹職人炭火燒炙的畫面，在期待餐點上桌的過程中富有滿滿參與感；亦有半開放型的包廂，適合家庭團聚、朋友歡慶，自在的四人座空間氛圍感拉滿；若有宴席包廂需求，也可提前於訂位時詢問，選擇獨立的日式包廂。