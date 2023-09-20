2023TILF台灣國際品酒生活節9／17圓滿落幕 破松菸紀錄湧逾1.3萬人嚐鮮

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《重量級貴賓共襄盛舉！生動首展打破松菸酒類展覽史上最高人潮紀錄》

由生動國際展覽所主辦「2023TILF台灣國際品酒生活節」已於9/17圓滿落幕，此次特別邀請各國辦事處代表、酒類業界長官、產業相關公協會、知名網紅Youtuber...等重量級貴賓，一起為展覽揭開序幕，同時舉辦高端藏酒公益拍賣會，將所得捐贈予TBAF酒與社會責任促進會，一起為社會盡一份心力。首次舉辦遇上中秋節前兩週贈禮需求大增，展出三天共湧入超越1.3萬人數(非人次)蒞臨參觀，突破松山文創園區有史以來舉辦酒類活動的參觀人數，主辦單位表示：「此次全台唯一首度結合來至世界限量藏酒與藝術聯名酒款，希望帶給大家不凡的品酒體驗，更期盼藉由中秋最佳送禮時期帶動酒類市場銷售商機」！

《遇上中秋贈禮時期銷售佳！酒業者反應看好TILF未來市場發展》

展覽期間大廠皆看好此次中秋送禮商機，紛紛推出團購優惠，不管是指定數量免運費宅配到府、現場享最低7折優惠，甚至推出指定產品買1送1優惠，期盼藉此反轉外面通路市場銷售狀況。而經大會統計業者反應：「主辦單位第一次舉辦在松山文創園區，但人潮卻遠遠超過預期，未來非常看好TILF台灣國際品酒生活節的發展，期盼能帶給酒類業界更多銷售機會」;消費者則反應：「首度參加品酒生活節，裡面的參展品牌性與展出質感相當好，也趁機購買了中秋節送親朋好友的酒禮盒」

《喝酒不開車，開車不喝酒！生動提供全方位展場貼心加值服務》

主辦單位現場除了與Lalamove合作提供貼心運送享折抵之外，更關心所有參觀者安全，首度與55688代駕異業合作，提供逛展者品酒完代駕服務之折抵金，呼籲參觀者：「喝酒不開車，開車不喝酒」。生動國際展覽期盼未來提供更多元更優質的展覽給所有參觀者！

貼心提醒:未滿18歲請勿飲酒，禁止酒駕，酒過量有害健康