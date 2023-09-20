大陸國常會盼加快推進新型工業化 全面提高發展品質

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大陸央視網報導，中國大陸國務院總理李強20日主持召開國務院常務會議，研究加快推進新型工業化有關工作，審議通過《清理拖欠企業帳款專項行動方案》，聽取推動經濟持續回升向好督查調研情況彙報，審議通過「未成年人網路保護條例（草案）」。

會議強調，要深入學習貫徹中共總書記習近平關於推進新型工業化的重要論述，深刻分析把握國內外形勢變化和中國大陸新型工業化的階段性特徵，扎實做好各項重點工作，全面提高工業發展品質、效益和國際競爭力。

要堅持推動傳統產業改造升級和培育壯大戰略性新興產業兩手抓，加快發展先進製造業，協同推進數位產業化和產業數位化，著力補齊短板、拉長長板、鍛造新板。

要堅持深化改革、擴大開放，充分調動各類經營主體積極性，發揮全國統一大市場支撐作用，以主體功能區戰略引領產業合理布局，用好國內國際兩個市場兩種資源，切實增強推進新型工業化的動力活力。

會議指出，解決好企業帳款拖欠問題，事關企業生產經營和投資預期，事關經濟持續回升向好，必須高度重視。省級政府要對本地區清欠工作負總責，抓緊解決政府拖欠企業帳款問題，解開企業之間相互拖欠的「連環套」，央企國企要帶頭償還。要凸出實質性清償，加強政策支持、統籌調度和監督考核，努力做到應清盡清，著力構建長效機制。

會議聽取了關於推動經濟持續回升向好督查調研情況的彙報。會議強調，對督查調研發現的問題，各地區各部門要高度重視、緊盯不放，把「問題清單」當成「責任清單」，一項一項抓緊整改落實，舉一反三擴大整改成果，適時對整改情況進行「回頭看」，著力推動已出台的政策措施落地見效。對督查調研收集到的意見建議，有關部門要按照職責分工，結合對明年經濟工作的謀劃統籌考慮、深入研究，加快推進相關政策出台和工作落實，進一步鞏固經濟持續回升向好態勢。

會議指出，未成年人是國家的未來、民族的希望。要築牢未成年人網路保護的法治支撐，推動各有關方面嚴格落實未成年人網路保護責任，引導支持相關企業積極落實條例、做到合規經營，促進未成年人健康成長。會議還研究了其他事項。