信義區吃喝、聽爵士新去處！ 創意料理餐酒館從早開到凌晨2點

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到台北市信義商圈鬧區又有新的吃喝好去處，Home Hotel於館內1樓全新開幕無國界創意料理餐酒館「rén Bistronomy」，結合威士忌創意調酒、星級料理及現場爵士歌手演唱等特色，從午餐、下午茶、晚餐到宵夜都迎客，全日營業至凌晨2點，即日起試營運，10月6日正式開幕。為歡慶開幕，10月底前來電或線上訂位用餐，就送每人1杯House紅酒或白酒。

rén Bistronomy以威士忌創意調酒、經典雞尾酒及葡萄酒為主軸。店內的3款必點推薦調酒包含吸睛的「玫瑰馬丁尼」，有晶瑩剔透的玫瑰冰磚，口感酸甜清爽，啜飲時也能聞到玫瑰花瓣的清香；「Afternoon tea」使用帶有柚子及柑橘風味琴酒打底，加以新鮮現搗蘋果汁為主調，帶有水果的香甜氣息，酒感較低，也適合降低用餐的油膩感。

「大人的蘋果茶」以Deanston汀士頓傳承雪莉威士忌infused 浸漬台灣茶，威士忌本身茶香甘甜以及木質調風味，呼應浸泡茶葉帶出來的溫潤茶香口感，整體香氣厚實，是款帶有蘋果乾、柑橘、木質調茶香的調酒。不僅提供威士忌創意調酒，店內同時提供多款適宜佐餐的House紅白酒。

菜色方面也值得一嚐，主廚簡士堯Jerry曾任「impromptu by Paul Lee」、「coast」等知名餐廳，擅長以歐法料理手法融合台味食材，與美墨、東南亞等異國風味碰撞出美味火花；其中，推薦主食包含「西班牙煙燻漢堡」及「花椒肉醬義大利麵」，主餐的「小羔羊．孜然炸羊骨．川味口水醬」及「紅咖哩軟殼蟹」也是推薦必點。

此外，每周五、六晚上10點至凌晨12點，店內更安排Live Jazz Band專業駐唱，與週末不定期的DJ現場表演。

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